Fiyat-performans odaklı Vivo Y300 Pro’nun çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı

Vivo fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Yakın zaman önce “V2410A” model numarasıyla Çin düzenleyici kurumu 3C’den onay alan ve ardından Geekbench’ten geçen Vivo Y300 Pro modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Rekabetçi fiyatı ve güçlü özellikleriyle öne çıkmaya aday görünen cihazın çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu.

Merakla beklenen Vivo Y300 Pro’nun iddialı donanımı çok yakında resmi olarak tanıtılacak. Vivo Başkan Yardımcısı Jia Jingdon şirketin yeni telefonunun çıkış tarihini doğruladı. Bununla birlikte cihazın 6.500 mAh’lik devasa bir pil kapasitesine ve 80 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı gibi çeşitli ayrıntıları da paylaştı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Vivo Y300 Pro çıkış tarihi belli oldu

Vivo’nun fiyat-performans odaklı yeni telefonu dayanıklılık, uygun fiyat ve 300 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Y serisi akıllı telefon ailesinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkacak. Merakla beklenen cihazla alakalı diğer bir önemli nokta ise amiral gemilerinde bulunan özellikleri nasıl bir araya getirerek onu rekabetçi hale getireceği yönünde oluyor.

Gizmochina’nın haberine göre Vivo Başkan Yardımcısı Jia Jingdong, Vivo Y300 Pro’nun serinin önceki modellerine göre daha da iddialı bir yapıya sahip olacağını ifade etti. Şirketin amiral gemilerine ulaşmadan önce birçok güçlü özelliği beraberinde getirmeyi ve kullanıcı deneyiminde önemli bir yükseltme sunmayı vaat eden modelin 5 Eylül’de Çin pazarında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde duyurulacağı açıklandı.

Vivo Y300 Pro teknik özellikleri belli oldu

Güçlü özellikleri ile öne çıkacak Vivo Y300 Pro modelinin 5.000 nit tepe parlaklığa sahip olacak ve mavi ışık filtreleri içerecek 6,77 inç kavisli OLED ekranla geleceği bildirildi. Bu ekranın düşmelere, toza ve suya karşı daha fazla dayanıklılık için SGS sertifikası barındıracağını ifade edildi.

Jingdong’un paylaştığı bilgilere göre Vivo’nun yeni telefonu 6.500 mAh büyüklüğünde devasa bir pile sahip olacak. Yalnızca 7,69 milimetrelik kalınlığıyla son derece ince bir görünüm sunacak. 80 watt hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkacak model kullanıcı dostu bir deneyim ortaya koyacak.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni Vivo telefonu 50 MP ana kamera ve 32 MP ön kameraya sahip olacak. Amiral gemisi tasarımıyla farkını ortaya koyacak model benzersiz dokuya sahip dairesel bir kamera modülüyle gelecek.

Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alması beklenen yeni Vivo Y300 Pro modeli 12 GB RAM kapasitesi ile çalışacak. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacak model titanyum, yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı seçenekle raflarda boy gösterecek.

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