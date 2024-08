108 MP kameralı POCO M6 Plus bütçe dostu fiyatı ile çıktı

POCO, Hindistan pazarı için uygun fiyatlı M serisi akıllı telefon ailesine bir yeni üye daha ekledi. Bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkan POCO M6 Plus resmen tanıtıldı. Şık ve karakteristik bir tasarıma sahip olan cihaz, geçtiğimiz yıl duyurulan POCO M6 Pro 5G’ye göre küçük bazı yükseltmelerle karşımıza çıktı.

Açık ve koyu tonları bir araya getiren çift renkli bir yüzeye ev sahipliği yapan cihaz Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,79 inç IPS LCD ekran sunuyor. 120 Hz yenileme hızını destekleyen bu ekran düşme-çarpma gibi tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisiyle güçlendiriliyor.

POCO M6 Plus, Qualcomm tarafından geliştirilen ve özel olarak optimize edilen Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) çipini kalbinde taşıyor. 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 128 GB’a kadar dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olan model ayrıca daha geniş bir depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart girişi desteği taşıyor.

