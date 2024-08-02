108 MP kameralı POCO M6 Plus bütçe dostu fiyatı ile çıktı

POCO, Hindistan pazarı için uygun fiyatlı M serisi akıllı telefon ailesine bir yeni üye daha ekledi. Bütçe dostu fiyat etiketiyle öne çıkan POCO M6 Plus resmen tanıtıldı. Şık ve karakteristik bir tasarıma sahip olan cihaz, geçtiğimiz yıl duyurulan POCO M6 Pro 5G’ye göre küçük bazı yükseltmelerle karşımıza çıktı.

Açık ve koyu tonları bir araya getiren çift renkli bir yüzeye ev sahipliği yapan cihaz Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,79 inç IPS LCD ekran sunuyor. 120 Hz yenileme hızını destekleyen bu ekran düşme-çarpma gibi tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisiyle güçlendiriliyor.

POCO M6 Plus, Qualcomm tarafından geliştirilen ve özel olarak optimize edilen Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) çipini kalbinde taşıyor. 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 128 GB’a kadar dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olan model ayrıca daha geniş bir depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart girişi desteği taşıyor.

33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.030 mAh pil kapasitesinden güç alan uygun fiyatlı POCO telefonu kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle çalışıyor. 3x yakınlaştırma desteğine sahip 108 MP ana kamerayla gelen modelin çift kamera setinde ayrıca 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 13 MP selfie kamerası bulunuyor.

POCO M6 Plus özellikleri

Boyutlar: 168,6 x 76,2 x 8,3 mm

168,6 x 76,2 x 8,3 mm Ağırlık: 205 gram

205 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,79 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass 3

Full HD+ çözünürlüklü 6,79 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass 3 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE GPU: Adreno 613 GPU

Adreno 613 GPU RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256GB dahili depolama

128 GB ve 256GB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, 5G, 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Çift SIM bağlantısı, 5G, 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 5.030 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 5.030 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

POCO M6 Plus fiyatı

POCO’nun yeni telefonu şu anda Hindistan pazarında satışa sunulmuş durumda. Lavanta, gümüş ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen POCO M6 Plus’ın fiyatı 12.999 rupi olarak açıklandı. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 5 bin TL’ye tekabül ediyor.

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