10 yıl önce piyasaya çıkan GTA 5’in toplam satış sayısı açıklandı

Dünyaca ünlü oyun stüdyosu Rockstar Games, 10 yıl önce Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 5 ile hayranları karşısına çıktı. Nispeten eski bir oyun olmasına rağmen hala daha yoğun bir ilgi gören oyun, Eylül 2013 tarihinde oyuncularla buluşmuştu. Ortaya çıkan son bilgiler ise oyunun şimdiye kadarki satışlarının oldukça başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Rockstar’ın çatı şirketi olan Take-Two Interactive, üç aylık mali sonuçlarını paylaştı. GTA 5’in toplam satış sayısı belli oldu.

Take-Two Interactive’in paylaşmış olduğu raporlara göre GTA 5’in toplam satış sayısı 200 milyona oldukça yaklaştı. Tarihi bir başarıya imza atan açık dünya oyunu, şirkete bu yılın Temmuz ve Eylül ayları arasında 1,44 milyar dolar gelir kazandırdı.

GTA 5, 200 milyon kopya satışına yaklaştı

GTA 5’in toplam satış sayısı büyük bir dikkat topladı. Bu çarpıcı başarı için küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Rockstar Games şirketinin Grand Theft Auto serisi dışında en ünlü oyunlarından biri Red Dead Redemption 2 olarak biliniyor. Bu oyun piyasaya çıkmasından bu yana 57 milyon kopya sattı. Bugün açıklanan raporlara göre ise GTA 5 şimdiden 200 milyona yaklaştı. Şu anda oyunun 190 milyon civarında satışa sahip olduğunu dile getiriyor.

Ortaya çıkan bu raporlar, GTA 5’in 2023 yılının sonuna kadar 200 milyon kopya satışına ulaşabileceğine işaret ediyor. Dün Rockstar Games kurucusu Sam Houser, GTA 6’nin ilk fragmanı için çıkış tarihi vermişti. Heyecanla beklenen serinin yeni oyunu için geri sayım başlarken, oyuncular da bu sırada yeniden GTA 5’e yönelmeye başladı. Bu sayede popüler oyunun satışlarının daha da yükseğe çıkacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 fragmanı yakında çıkacak

Merakla beklenen GTA 6 için oldukça kısa bir süre kaldı. Dün Bloomberg’den Jason Schreirer, GTA 6’nın bu hafta içinde duyurulacağını, fragmanının ise Aralık ayında yayınlanacağını açıklamıştı. Bundan kısa bir süresonra ise Rockstar Games’in kurucusu olan Sam Houser önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Önümüzdeki ay Rockstar Games’in 25. yıl dönümünün kutlanacağını vurgulayan Houser, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına destekleri için teşekkür etti. 1998 yılında faaliyet göstermeye başlayan şirket, Aralık ayı başlarında Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu, yani GTA 6’nın ilk fragmanını yayınlayacaklarını doğruladı.