Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Yapay Zeka

    iOS 27’nin akıllı Siri özellikleri için bekleme listesi geliyor

    Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde tanıtacağı yenilenmiş akıllı Siri özellikleri, bir bekleme listesiyle kademeli olarak kullanıma sunulacak.
    Siri
    Reklam
    • Apple, WWDC 2026'da tanıtacağı iOS 27 ile Siri'yi tamamen akıllı bir hale getirecek.
    • Mark Gurman'a göre bu gelişmiş yapay zeka özellikleri Eylül ayında "Beta" ve "önizleme" etiketleriyle kullanıcılarla buluşacak.
    • Şirket, bu stratejiyle yoğun bulut sunucusu trafiğini dengelemeye çalışacak.

    Teknoloji devi Apple’ın bu ay düzenlenecek olan yıllık ana yazılım konferansı WWDC 2026 için geri sayım başladı. 8 Haziran’da gerçekleşecek geleneksel geliştirici etkinliği, nihayet yıllardır beklenen yapay zeka destekli yenilenmiş asistan hizmetini kullanıcılarla buluşturacak.

    WWDC26’da Siri’nin tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonunu tanıtılması ve asistanı Google Gemini gibi rakiplerle rekabet edebilecek gelişmiş bir sohbet robotuna dönüştürülmesi bekleniyor. Fakat ortaya çıkan son raporlar, güncellemenin kullanıcılardan sabır gerektireceğini, muhtemelen önizleme sürümü olarak ve bekleme listesiyle geleceğini iddia ediyor.

    Reklam

    Yenilenen Siri herkese aynı anda açılmayabilir

    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre iOS 27’nin en büyük hamlesi, Siri’nin ChatGPT, Gemini ve Claude’a benzer şekilde sürekli bir konuşma formatına evrimleşmesi olacak. Asistan tamamen yenilenecek, özel bir uygulama ve derin sistem düzeyinde entegrasyon kazanacak.

    Etkileşimler, iCloud aracılığıyla kullanıcının tüm cihazlarında senkronize edilecek ve oturum geçmişi tutulacak. Veri kontrolünü sağlamak için Ayarlar menüsünden konuşmaların otomatik olarak silinmesi yapılandırılabilecek ve kayıtların 30 gün, 1 yıl sonra ya da asla silinmemesi seçenekleri sunulacak.

    Siri

    Ortaya çıkan raporlar, Apple’ın yeni Siri’yi şirket içinde “Beta” ve “önizleme” olarak test etmeye başlayacağına işaret ediyor. Bazı kullanıcıların bu özelliklerden erkenden yararlanması, geri kalanların ise Eylül ayında kararlı sürümle birlikte bu yeniliklere erişim sağlayabilmesi bekleniyor.

    Bu hamle, şirketin lansmandan sonra bile bu statüleri koruyabileceğini ve muhtemelen 2024 yılında Apple Intelligence’da olduğu gibi, yeni özellikleri kullanıcılara kademeli olarak sunmak için bir bekleme listesi kullanabileceğini düşündürüyor.

    iPhone 17 kamera özellikleri: Fotoğraf kalitesini artıracak 6 yenilik

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 kamera özellikleri: Fotoğraf kalitesini artıracak 6 yenilik

    Özellikleri aşamalı olarak yayınlamak sinir bozucu olsa da bu strateji aslında pek de yeni değil. Hatta 2011 yılında piyasaya sürülen orijinal Siri de kararlı sürüm olarak yayınlanmadan önce 2 yıl boyunca test aşamasındaydı. Şimdi benzer bir süreç yenilenmiş versiyonda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

    iOS 27, yenilenmiş Siri ve daha fazlasının tanıtılacağı WWDC 2026 etkinliği 8 Haziran’da gerçekleştirilecek. ABD’de düzenlenecek lansman, online olarak da dünya genelinde takip edilebilecek.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.