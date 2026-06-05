iOS 27’nin akıllı Siri özellikleri için bekleme listesi geliyor

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Apple, WWDC 2026'da tanıtacağı iOS 27 ile Siri'yi tamamen akıllı bir hale getirecek.

Mark Gurman'a göre bu gelişmiş yapay zeka özellikleri Eylül ayında "Beta" ve "önizleme" etiketleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Şirket, bu stratejiyle yoğun bulut sunucusu trafiğini dengelemeye çalışacak.

Teknoloji devi Apple’ın bu ay düzenlenecek olan yıllık ana yazılım konferansı WWDC 2026 için geri sayım başladı. 8 Haziran’da gerçekleşecek geleneksel geliştirici etkinliği, nihayet yıllardır beklenen yapay zeka destekli yenilenmiş asistan hizmetini kullanıcılarla buluşturacak.

WWDC26’da Siri’nin tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonunu tanıtılması ve asistanı Google Gemini gibi rakiplerle rekabet edebilecek gelişmiş bir sohbet robotuna dönüştürülmesi bekleniyor. Fakat ortaya çıkan son raporlar, güncellemenin kullanıcılardan sabır gerektireceğini, muhtemelen önizleme sürümü olarak ve bekleme listesiyle geleceğini iddia ediyor.

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Yenilenen Siri herkese aynı anda açılmayabilir

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre iOS 27’nin en büyük hamlesi, Siri’nin ChatGPT, Gemini ve Claude’a benzer şekilde sürekli bir konuşma formatına evrimleşmesi olacak. Asistan tamamen yenilenecek, özel bir uygulama ve derin sistem düzeyinde entegrasyon kazanacak.

Etkileşimler, iCloud aracılığıyla kullanıcının tüm cihazlarında senkronize edilecek ve oturum geçmişi tutulacak. Veri kontrolünü sağlamak için Ayarlar menüsünden konuşmaların otomatik olarak silinmesi yapılandırılabilecek ve kayıtların 30 gün, 1 yıl sonra ya da asla silinmemesi seçenekleri sunulacak.

Ortaya çıkan raporlar, Apple’ın yeni Siri’yi şirket içinde “Beta” ve “önizleme” olarak test etmeye başlayacağına işaret ediyor. Bazı kullanıcıların bu özelliklerden erkenden yararlanması, geri kalanların ise Eylül ayında kararlı sürümle birlikte bu yeniliklere erişim sağlayabilmesi bekleniyor.

Bu hamle, şirketin lansmandan sonra bile bu statüleri koruyabileceğini ve muhtemelen 2024 yılında Apple Intelligence’da olduğu gibi, yeni özellikleri kullanıcılara kademeli olarak sunmak için bir bekleme listesi kullanabileceğini düşündürüyor.

Özellikleri aşamalı olarak yayınlamak sinir bozucu olsa da bu strateji aslında pek de yeni değil. Hatta 2011 yılında piyasaya sürülen orijinal Siri de kararlı sürüm olarak yayınlanmadan önce 2 yıl boyunca test aşamasındaydı. Şimdi benzer bir süreç yenilenmiş versiyonda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

iOS 27, yenilenmiş Siri ve daha fazlasının tanıtılacağı WWDC 2026 etkinliği 8 Haziran’da gerçekleştirilecek. ABD’de düzenlenecek lansman, online olarak da dünya genelinde takip edilebilecek.