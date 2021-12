Ücretsiz ve güvenilir Bitcoin kazanma siteleri (2022)

Son zamanların en büyük icatlarından biri olarak görülen blockchain (blok zinciri) teknolojisi ve kripto paralar, aynı zamanda en fazla para transferinin gerçekleştiği alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kripto para borsasındaki anlık iniş-çıkışlar kullanıcıların kripto para ticaretini önemli bir gelir kaynağı olarak görmesine de imkan veriyor.

Bitcoin başta olmak üzere zaman içerisinde önemli ölçüde değerlenen ve önümüzdeki yıllarda daha fazla değerlenmesi öngörülen kripto paralar, özellikle ekonomik sıkıntı çeken kişiler için bir çıkış kapısı olarak görülüyor. Ancak kripto borsasına girerek çok fazla gelir elde eden olduğu kadar bu sektörde çok fazla para kaybedenlerin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla kripto para işine girmek isteyen herkes riskleri en aza indirmenin yollarını arıyor.

Bitcoin kazanmanın yolları

Bitcoin kazanmanın birçok alternatif yolu var. Bunlardan birincisi “Bitcoin mining” denilen bitcoin madenciliğidir. Ancak Bitcoin’in sınırlı sayıda olması madencilik yaparak Bitcoin kazanmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Dolayısıyla madencilik yapmak için daha güçlü bilgisayarlar; dolayısıyla daha fazla para harcamak gerekiyor.

Bitcoin kazanmak için ikinci alternatif yöntem ise kripto borsasında alım-satım yapmaktır. Bu günümüzde en çok kullanılan yöntem olsa da, kripto para birimlerinin öngörülemez değişimleri insanların ciddi oranlarda para kaybetmelerine neden olabiliyor. Kripto para sektörünü sıkı takip etmek, iyi yorumlayabilmek ve satın alma yapabilmek için belirli bir miktarda paranız olması sonradan hüsrana uğramamak için önemli olan gerekliliklerden bazıları. Dolayısıyla bu konuda dikkatli, bilinçli ve potansiyel krizlerlere hazırlıklı olmalısınız.

Bitcoin kazanmanın üçüncü yöntemi ise kripto borsası bilgisi veya sermaye gerektirmeyen kripto kazanma platformlarıdır (Bitcoin fauçets / Bitcoin muslukları olarak da geçmektedir). Diğerlerinde olduğu gibi bu yöntemin de avantaj ve dezavantajları vardır. Ancak herhangi bir maddi kayıp riskinin olmaması bu yöntemi güven endişesi duyan kişiler için oldukça avantajlı hale getirmektedir.

Özellikle en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, Bitcoin kazanma siteleri gibi platformlar üzerinden kullanıcıların önemli miktarlarda BTC kazanmasını sağlayabiliyor. Her bir Bitcoin kazanma sitesi kullanıcılarından farklı faaliyetlerde bulunmasını isteyebilir. Örneğin bir BTC kazanma sitesi her gün siteye giriş yapması karşılığında belirli oranlarda Bitcoin verirken, bir başkası da izlediği video sayısına göre kullanıcının Bitcoin kazanmasını sağlıyor.

Bu tür Bitcoin kazanma siteleri üzerinden ne kadar Bitcoin kazanacağınız ise tamamladığınız görevlerin türüne, platforma veya bunun gibi diğer kriterlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazılarında birim başına kazanç miktarı çok düşük gibi gelebilir, ancak özellikle referans sistemlerini kullanarak zaman içerisinde önemli ölçüde Bitcoin kazanmanız mümkün hale gelebilir.

En fazla kazandıran güvenilir Bitcoin kazanma siteleri

1. Freebitco.in

Ücretsiz Bitcoin kazanma platformu denildiğinde akla ilk gelen ve kullanıcılar tarafından da en güvenilir platform olarak işaret edilen Freebitco.in, kullanıcıların oldukça basit bir işlem karşılığında belirli miktarlarda Bitcoin kazanmasını sağlıyor. 48 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip olan platform oldukça sade bir arayüze sahip olduğu gibi kullanımı da oldukça kolay.

Buradan ilgili siteyi ziyaret ederek kayıt oluşturduktan sonra sitenin anasayfasında mavi ROLL butonu göreceksiniz. Bu butona her bastığınızda küçük bir miktar Bitcoin kazanmış olacaksınız. Bu buton ise her 1 saatte bir aktif olmaktadır. Yani 1 saatte bir bu butona tıklayarak BTC kazanmaya devam edebilirsiniz. 1 saatte bir kontrol etme zahmetinden kurtulmak isterseniz, sitenin size 1 saatte bir (buton aktif olduğunda) bildirim göndermesini sağlayabilirsiniz.

Freebitco.in sitesinin en çok sevilen özelliklerinden biri de referans sistemidir. Yani sizin aracılığınızla platforma kayıt olan her kişi için ve o kişilerin kazandığı her Bitcoin için siz de bir komisyon alırsınız. Referanslarınızı sayısının arttığı ve bu referanslarınızın da her gün bu platformu kullandığı durumda kendi kazançlarınızın dışında komisyonlardan da önemli ölçüde Bitcoin kazanabilirsiniz.

Freebitco.in sitesinde ROLL butonu dışında alternatif Bitcoin kazanma yöntemlerinin de olduğunu söylemek gerekiyor. %50 şansınızın olduğu Multiply BTC oyunu, bahis oyunları, piyango ve Lamborghini çekilişleri gibi seçenekler de mevcut.

Kazanmış olduğunuz Bitcoin’leri ise kendi Bitcoin cüzdanınıza kolay ve hızlı bir şekilde transfer edebilirsiniz.

Herhangi bir risk almadan (banka bilgisi vs istemiyor), zaman içerisinde küçük Bitcoin kazançları ile başlayıp bunları referanslarınızın komisyonları ile katlamak isterseniz FreeBitco.in‘e bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

2. Cointiply

Cointiply ise genellikle oyun ve görev tamamlama üzerine kurulu bir diğer güvenilir Bitcoin kazanma sitesi olarak karşımıza çıkıyor.

Platforma buradan üye olduktan sonra mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda çeşitli oyunlar oynayarak Coin puanları toplayabiliyorsunuz. Platformda sunulan çeşitli görevleri tamamlayarak da seviyenizi yükseltebilir ve puanlarınızı arttırabilirsiniz.

Aynı zamanda platformda yer alan çeşitli teklifleri tamamlayarak ve anketleri doldurarak da Bitcoin kazanmanız mümkün. Platform aynı zamanda video izleyerek de kullanıcıların Bitcoin kazanmasını sağlıyor. Saatte bir aktif olan günlük butona tıklama özelliğinin de yer aldığını belirtmek gerekiyor.

Bir önceki platformda olduğu gibi bu platformda da referans mantığı yer almaktadır. Yani ne kadar çok referans verirseniz, kazancınız o kadar katlanıyor.

Oyun oynayarak ve çeşitli görevleri tamamlayarak Bitcoin kazanmak isterseniz Cointiply‘a bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

3. Allcoins.pw

Allcoins.pw platformu ise arayüz olarak diğerlerine göre biraz daha karmaşık gibi görünse de teknik olarak diğerlerine benzer özelliklere sahip bir diğer Bitcoin kazanma platformudur.

Her 6 dakikada bir aktif olan buton dışında VegaDice, Bitcoin Puzzle gibi oyunları oynarak da Bitcoin kazanma imkanı veren platform, sadece Bitcoin değil diğer kripto paralar üzerinden de kazanç elde etmenize imkan veriyor.

Diğer platformların aksina Allcoins’in reklam barındıran bir platform olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani site üzerindeki bazı elementlere tıkladığınızda reklam amacıyla farklı sitelere yönlendirme yapmaktadır. Her ne kadar bu durum güvensizlik algısı yaratıyor olsa da platformun güvenilen Bitcoin kazanma platformları arasında yer aldığını belirtmek gerekiyor.

Son olarak, diğer platformlarda olduğu gibi Allcoins’te de referans mantığı ile kazancınızı katlamanız mümkün.

4. Fire Faucet

Fire Faucet platformu da her 30 dakikada bir buton tıklamasına izin veren faucet-tipi Bitcoin kazanma platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik sadece Bitcoin değil toplamda 12 farklı kripto para birimini desteklediğini belirtmek gerekiyor.

Platform aynı zamanda kullanıcılarına çeşitli oyunları oynayarak, teklifleri tamamlayarak da kripto para kazanma şansı veriyor. Seviye sisteminin yer aldığı sitede ayrıca günlük bonuşlar, günlük ödüller, özel saatler gibi ek kazanç imkanı da bulabilirsiniz.

Fire Faucet diğerlerinden farklı olarak ACP (Auto Claim Points) puanı sistemiyle çalışıyor. Yani sitedeki aktiflik durumunuz arttıkça puanlarınız da buna bağlı olarak artıyor. En fazla ACP kazananlar listesine giren kullanıcılara ise ekstra bonus puanlar veriliyor. Daha sonra bu puanları kripto paraya dönüştürebiliyorsunuz.

Diğer benzer platformlarda olduğu gibi referans sistemi bu platformda da bulunuyor. Referansınız arttıkça geliriniz de katlanmaya başlıyor.

NOT: Bu içerik diğer alternatif güvenilir Bitcoin kazanma platformlarıyla güncellenmeye devam edecektir.