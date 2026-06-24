Steam Machine parçalarına ayrıldı, konsolun iç yapısı incelendi

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Gamers Nexus adlı YouTube kanalı, Valve'ın yeni Steam Machine cihazını parçalarına ayırdı.

Yüksek performanslı yeni oyun konsolunun iç yapısı detaylıca incelendi.

Cihazın kompakt sistemlerde sıkça görülen APU mimarisi yerine birbirine entegre olmayan ayrı işlemci ve grafik birimi barındırdığı onaylandı.

Valve’ın Linux tabanlı yeni nesil oyun konsolu Steam Machine parçalara ayrıldı. Gamers Nexus adlı YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, cihazın iç yapısı detaylı bir şekilde incelendi.

Yayınlanan video, Steam Machine cihazının çok iyi bir onarım kolaylığına sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı zamanda kompakt sistemlerde sıklıkla olduğu gibi bir APU yerine, taşınabilir kökenli ayrı bir işlemci ve GPU içerdiğini ortaya koyuyor.

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Steam Machine’in merak edilen donanım yapısı deşifre edildi

Paylaşılan inceleme videosunda cihazın işlemcisi AMD Ryzen PRO 7545U gibi görünüyor. Bu işlemci genellikle iş amaçlı dizüstü bilgisayarlarda bulunuyor. Performanstan ziyade verimliliğe odaklanmış bir yapılandırmaya sahip olduğu biliniyor. İki normal Zen 4 çekirdeğine ek olarak dört kompakt Zen 4c çekirdeği içeriyor.

Resmi özelliklere göre 28 CU’lu yarı özel bir AMD RDNA3 olan ve RX 6600 ya da RTX 5050 ile aynı performansı gösterebilen, ama pratikte temel PS5’ten biraz daha düşük performans sergileyen GPU hakkında ise henüz kesin bir detay bulunmuyor.

Steam Machine’in hacminin büyük çoğunluğunu birkaç bakır ısı borusu ve çok verimli bir fan içeren büyük metal kanatlı bir bloktan oluşan ısı dağıtıcısı kaplıyor.

Valve’ın açıkladığı bilgilere göre Steam Machine, işlemci ve GPU’ya “harici” bir yuvaya sahip tek bir 16 GB RAM modülü kullanıyor. Bu modül normal dizüstü bilgisayar SO-DIMM belleği şeklinde geliyor. Fakat sistemdeki en pahalı bileşen olması muhtemel görünüyor.

Aynı durum SSD için de geçerli görünüyor. Kingston PCI-Express NVMe Gen 4 mini formatındaki bu SSD, 512 GB veya 2 TB kapasitelerde mevcut.

Geçtiğimiz günlerde Valve, Steam Machine ön siparişlerini başlattı ve cihazın resmi fiyatları açıklandı. Konsol, 512 GB’lık taban sürümüyle 1.049 dolardan tüketicilere sunuluyor.

Son olarak Steam Machine’in parçalarına ayrılma videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: