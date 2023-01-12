Sony ve Honda elektrikli araç girişimi Afeela’ya yatırımlarını artırıyor

Sony ve Honda bir süre önce güçlerini birleştirerek yeni bir elektrikli otomobil markası ile karşımıza çıktı. Afeela adı verilen proje, resmi olarak geçtiğimiz yıl Las Vegas’ta gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2023 organizasyonunda duyuruldu. 2025 yılından itibaren ortak bir şekilde elektrikli araç üretimi gerçekleştirecek olan iki şirket, etkinlikte ilk prototip modellerini tanıttı.

Şık tasarımı ve etkileyici donanımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Afeela ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Sony ve Honda’nın elektrikli araba pazarına dahil ettiği yeni markanın, yalnızca CES 2023’te prototip olarak tanıtılan aracını piyasaya sürmeyi düşünmediği, şirketin bu markanın çatısı altında geliştirmek için başka fikirleri de olduğu ortaya çıktı.

Afeela üç yeni modele daha sahip olacak

‘PlayStation Car’ olarak da bilinen Afeela, CES 2023’te tanıtılan sedan tipi prototip modelinin yanı sıra en az iki model ile daha karşımıza çıkmayı planlıyor. Sony ve Honda’nın ortak girişiminin CEO koltuğunda oturan Yasuhide Mizuno, İngiliz web sitesi AutoCar’a verdiği röportajda “Tek bir model ile beş yıl geçirirsek, herkes Sony Honda Mobility’yi unutacak. Sadece tek bir modele değil, bizim bir seriye ihtiyacımız var” dedi.

Afeela CEO’su Yasuhide Mizuno yeni modeller arasında bir SUV, ikinci bir SEDAN ve bir MPV (Multi Purpose Vehicle) olması gerektiğini belirtti. MPV türündeki arabaların tavanı genellikle daha yüksek olduğu için, taksi ya da ulaşım hizmetlerinde de sıklıkla tercih edilir. Bu nedenle Mizuno, MPV’leri de göz ardı etmek istemediği bildirdi. Öte taraftan şirket yöneticisi, MPV türündeki araçların portföye dahil edilmesini ileri düzeyde otonom sürüşün geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da önemli bulduğunu ifade etti.

Afeela’nın ilk elektrikli aracı ne zaman piyasaya çıkacak?

Afeela CEO’su Yasuhide Mizuno’nun açıklamasına göre Honda’nın e:Architecture platformunda üretilecek olan ilk modeller 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya pazarlarında satışa sunulacak. Merakla beklenen modeller, 2027 yılında ise Avrupa’nın ana merkezlerine ulaşmaya başlayacak.

Afeela’nın ürettiği araçların ne kadara mal olacağına dair ise şimdilik herhangi bir somut bilgi ya da gösterge bulunmuyor. Fakat markanın Premium segmentli araçlar üretmeyi planladığı göz önüne alınırsa, yüksek fiyat etiketleri ile piyasada boy göstermeye başlayacak. Araçların hangi fiyatlardan tüketici karşısına çıkacağı konusu ise muhtemelen elektrikli arabalar seri üretime girdiği süreçte gerçekleşecek.

Mobilite alanında yeni değer standartları belirlemeyi amaçlayan bir yaklaşımın izinde olan Afeela, yalnızca sürüş dinamiklerine ya da performansına değil, ayrıca yazılım, ağ ve kullanıcı deneyimine de odaklanarak etkileyici ürünler ortaya çıkarmayı planlıyor.