Qualcomm ve MediaTek’e yeni rakip: Xiaomi kendi mobil çipini geliştiriyor

Xiaomi, akıllı telefonlarında maliyeti azaltmak için kendi mobil çipini geliştiriyor.

Çinli teknoloji devi bunun için eski Qualcomm yöneticisi ile geniş ve tecrübeli bir ekip oluşturdu.

Şirket bu sayede Qualcomm ve MediaTek gibi firmalara meydan okumayı amaçlıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilginç bir girişime imza atarak kendi mobil çipini geliştirmek için kolları sıvadı. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, bu proje için büyük bir ekibe yatırım yapıyor.

Qualcomm ve MediaTek yonga setlerinin fiyatlarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da Çinli şirketin kendi yarı iletkenlerini geliştirme çabalarını hızlandırması ve segmentteki diğer büyük isimlere olan bağımlılığını azaltması için ideal bir zaman olarak değerlendiriliyor.

Xiaomi, eski Qualcomm yöneticisiyle hareket ediyor

Son gelen haberlere göre Xiaomi, özel yongalar üretmeye adanmış bir ekip oluşturarak çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Aktarılan detaylar doğrultusunda projeye, alanında deneyimli eski bir Qualcomm üst düzey yöneticisinin başkanlık edeceği vurgulanıyor.

Android Central’ın haberine göre ilk tahminler, şirketin geliştirdiği mobil çipin 2025 yılında piyasaya çıkacağını öngörüyordu. Ancak yılın ilk yarısının sonuna yaklaştığımız bu dönemde, Xiaomi’nin şu anda bu aşamayı yeterince hızlı bir şekilde hızlandırabilmesi ne yazık ki pek de mümkün görünmüyor.

Fakat yine de Qualcomm’un eski yöneticilerinden biri olan Qin Muyun liderliğindeki ekip, sıfırdan rekabetçi bir yonga seti geliştirmenin mümkün olacağından emin görünüyor. Beklenen mobil işlemcinin geç de olsa nihayet hayata geçeceği vurgulanıyor.

Xiaomi’nin ilk mobil çipinin Snapdragon Gen 8 ile karşılaştırılabilir performansa sahip 4nm’lik bir yonga seti olması bekleniyor. Bu yıl içerisinde piyasaya sunulmazsa, beklenen işlemcinin en geç 2026 yılında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıfırdan bir yonga seti geliştirmenin yüksek yatırım gerektirdiği göz önüne alındığında, 4nm tasarımla başlamak stratejik bir hareket olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu hamlesi, Xiaomi ekibinin gelecekteki tasarımlara geçmeden önce deneyim kazanmasına olanak tanıyacak. Bu da sonunda 3nm yonga geliştirildiğinde maliyetleri azaltmaya yardımcı olacak.