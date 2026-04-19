ProtonVPN’den VPN uygulamalarına lisans zorunluluğu ile ilgili önemli duyuru

Türkiye’de VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetlerine lisans zorunluluğu getirileceğine dair haberler hafta sonunda en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. İddiaların ardından İsviçre merkezli Proton AG tarafından geliştirilen ProtonVPN uygulamasından kullanıcı verilerinin paylaşılmayacağına dair açıklama gelirken, servisin kayıtlarının ikiye katlandığı bilgisi paylaşıldı.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek imzalı habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) üzerinde çalıştığı düzenleme taslağı, Türkiye’de hizmet veren VPN platformlarının BTK’dan yetki belgesi alması, ülkede tebligat alabilecek yasal bir temsilci ya da ofis bulundurması ve belirli güvenlik ile veri saklama standartlarına uyması gerektiğini öngörüyor.

VPN uygulamaları BTK denetimine giriyor

Lisans almayan ya da kurallara aykırı hareket eden platformlara çeşitli kısıtlamalar uygulanacak. Bazı kaynaklar ayrıca kullanıcı verilerinin Türkiye sınırları içindeki veri merkezlerinde tutulmasının şart koşulabileceğini aktarıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından, her iki ildeki saldırganların şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığının belirlenmesi üzerine BTK’nın bir dizi tedbir hazırlığına başladığı ifade edildi. İlk adımın, Türkiye’de erişime engellenmiş içerik ve oyunlara ulaşım sağlayan VPN hizmetlerine yönelik olacağı, bu düzenlemeyle yasaklı içeriklere dolaylı erişimin kontrol altına alınmasının hedeflendiği bildirildi.

Paket içinde ayrıca 18 yaş altındaki kullanıcılar için “çocuk hattı” uygulaması da planlanıyor. Çocuklara ait hatlar ebeveyn denetimine açılacak ve yaş grubuna uygun sınırlamalar uygulanacak.

Ancak burada kritik bir not düşmek gerekiyor: Ortada şimdilik kamuya açık ve resmi olarak yayımlanmış bir lisans metni yok; Resmî Gazete’de yayımlanmış bir düzenleme ya da BTK tarafından duyurulmuş bağlayıcı bir çerçeve bulunmuyor, dolaşımdaki bilgiler daha çok basına yansıyan haberlerden oluşuyor. Yani ortada resmi bir yönetmelik değil, “hazırlık yapıldığı” iddiası var.

VPN yasağı teorik olarak mümkün mü?

Şu anda Türkiye’de VPN kullanımını yasa dışı sayan ve kullananlara cezai yaptırım uygulanmasını öngören bir düzenleme mevcut değil. Aslında BTK’nın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni madde de teoride VPN’i yasaklamıyor, sadece lisans zorunluluğu getiriyor.

Öte yandan ülkemizde VPN ile ilgili düzenlemeler 5651 sayılı İnternet Kanunu kapsamında ele alınıyor. BTK, yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla bazı VPN servislerini engelleyebiliyor ve mahkeme kararlarıyla belirli servislere erişim kısıtlanabiliyor.

VPN engellerinin Türkiye’de yeni olmadığını hatırlatmak da şart. Aralık 2023’te BTK’nın Proton VPN, Surfshark, CyberGhost, TunnelBear, Hotspot Shield dahil 16 VPN servisine erişimi mahkeme kararı olmaksızın yasakladığı iddia edilmişti.

O dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, bu servislerin kullanımının Türkiye’de yasak olmadığını, bankaların ve şirketlerin de bu tür yazılımları bağlantı sağlamak için kullandığını belirtmiş; müdahalenin anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olmadığını ifade etmişti.

VPN teknolojisini engellemenin teorik olarak imkansıza yakın olduğuna inanılıyor. Ancak VPN sağlayıcı uygulamalarının kullanmış olduğu IP adresleri ve/veya portlar engellenerek teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bu hizmetlere erişmelerini zorlaştırmak mümkün. Alternatif olarak Rusya’nın yaptığı gibi Apple ve Google’dan, VPN yazılımlarını dijital mağazalarından kaldırmaları talep edilebilir.

ProtonVPN kayıtları ikiye katlandı

İddiaların kamuoyunda yayılmasının ardından İsviçre merkezli Proton harekete geçti. ProtonVPN’in resmi hesabı doğrudan Türkiye’ye atıf yapan bir açıklama yayımladı; şirket, yalnızca “yetkili” VPN’lere izin verileceği ve bu servislerin kullanım verilerini yetkililerle paylaşmasının bekleneceği yönündeki haberleri işaret ederek kendi çizgisinin buna açık biçimde karşı çıktığını söyledi, kullanıcı verilerini paylaşmayacağını vurguladı.

🇹🇷Türkiye’nin VPN’leri suç kapsamına almaya yöneldiğine dair haberlerin ardından, olası bir yasak öncesinde indirmek isteyenlerin akınıyla Türkiye’den @ProtonVPN kayıtları dün iki katına çıktı. Zaten Türkiye’de en popüler VPN’lerden biri olduğu için bu artış çok büyük. pic.twitter.com/p2uq4AaBRz — David Peterson (@davidgpeterson) April 18, 2026

ProtonVPN Genel Müdürü David Peterson, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin VPN’leri suç kapsamına almaya yöneldiğine dair haberlerin ardından, olası bir yasak öncesinde indirmek isteyenlerin akınıyla Türkiye’den ProtonVPN kayıtları dün iki katına çıktı. Zaten Türkiye’de en popüler VPN’lerden biri olduğu için bu artış çok büyük.”