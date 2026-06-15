Performans canavarı Xiaomi 18 için Çin’den resmi onay geldi

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Xiaomi 18 modeli, resmi sertifikasyon kurumlarının veritabanlarında ilk kez somut bir model numarasıyla görüldü.

Bu onay, cihazın donanım ve tasarım geliştirme aşamalarının tamamlandığına ve seri üretim öncesi resmi test prosedürlerine geçildiğine işaret ediyor.

Beklentilere göre cihaz, Kasım 2026'da resmi olarak tanıtılacak.

Performans canavarı modelin Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.

Xiaomi çok yakında ürün gamını güncelleyecek yepyeni bir modelle karşımıza çıkacak. Şirketin bir sonraki büyük hamlesi olarak karşımıza çıkacak Xiaomi 18 serisi için geri sayım başlamış durumda. Performans canavarı özelliklere sahip olması beklenen model için Çin’den resmi onay geldi.

Merakla beklenen performans canavarı yeni Xiaomi modeli, Çin’in düzenleyici kurumlarından biri olan GSMA veritabanında görüldü. “Madrid” kod adıyla ortaya çıkan telefon için sertifikasyon süreci resmen başladı. Cihazın Çin, Hindistan ve Japonya pazarlarının yanı sıra küresel bir versiyona da sahip olacağı doğrulandı. Yani beklenildiği üzere modelin Türkiye’de de satışa çıkacağı anlaşılıyor.

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Xiaomi 18’in çıkış tarihi sızdırıldı

Yeni Xiaomi modeli, veritabanındaki model numaralarından elde edilen bilgilere göre Kasım 2026’da resmi olarak tanıtılacak. Zira cihaz, GSMA’da “2611” numarasıyla başlıyor. XimiTime’ın haberine göre bu da ürünün lansman dönemine işaret ediyor.

Daha önceki sızıntılar, Xiaomi 18 serisinin Eylül 2026’da tanıtılacağını öne sürüyordu. Ortaya çıkan son raporlar ise yayın tarihinin yılın dördüncü çeyreğine kaydırılabileceğini bizlere gösteriyor.

Elbette ki bu ek süre Xiaomi’nin HyperOS 4 sistemini optimize etmesine, aynı zamanda üretimi en yeni yonga seti ve bellek teknolojileriyle uyumlu hale getirmesine olanak tanıyacak.

Bu da Qualcomm’un geliştirdiği ve henüz tanıtılmayan amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 çipinden daha fazla ünite sunabilmesine imkan sağlayacak. Çünkü Xiaomi 18 serisi bu işlemciye sahip ilk telefon ailesi olacak.

Xiaomi 18 serisinin muhtemel özellikleri

Xiaomi şu anda sızıntılar hakkında sessizliğini koruyor. Fakat standart Xiaomi 18 modelinin 200 MP’lik bir ana kamera ve 7.000 mAh’ye ulaşan yeni bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak Xiaomi 18’in muhtemel özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,4 inç OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 200 MP sensörlü telefoto lens

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: 100W şarj destekli 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 arayüzü