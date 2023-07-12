Mark Zuckerberg’in serveti Threads sayesinde 61 milyar dolar arttı

Meta geçen hafta Twitter rakibi yeni sosyal medya uygulaması Threads ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Metin tabanlı sosyal ağ, açıklanan son rakamlara göre 100 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getirmeyi başardı. Meta’nın CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg, bu yıl servetini 61 milyar dolar artırırken, buna yardımcı olan ana figürün Threads lansmanı olduğuna işaret ediliyor. Platform, Meta’nın hisselerinin değerinin yükselmesine katkıda bulundu ve sonucunda CEO’nun sermayesinin yükselmesine yardım etti.

Threads uygulaması 5 Temmuz Çarşamba günü hizmet vermeye başladı. Henüz bir hafta gibi oldukça kısa bir süre zarfında platform, önemli bir kullanıcı eşiğini geride bıraktı. Üstelik uygulamanın halen Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunulmadığını da göz önünde bulundurmakta yarar var. Platformun gelişinden bu yana şirketin hisseleri yaklaşık olarak yüzde 3 oranında artış gösterdi. Şu anda ise firmanın piyasaya değerinin 150 milyar dolara kadar büyüyebileceği tahmin ediliyor.

Mark Zuckerberg, Threads lansmanından sonra servetini büyüttü

Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 104,3 milyar dolarlık serveti ile birlikte şu anda dünyanın en zengin yedinci insanı konumunda yer alıyor. Listenin başında ise Twitter’nı sahibi olan Elon Musk, 242,7 milyar dolar servetle zirvede bulunuyor.

Mark Zuckerberg şimdilik “dünyanın en zengin insanları” listesinde Elon Musk’ın tahtına yaklaşamasa da Threads hala Twitter için büyük bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Lansmandan kısa bir süre sonra Twitter, Threads’i dava etmekle suçlamıştı ve platformun CEO koltuğunu üstlenen Linda Yaccarino ise uygulamanın genellikle rakipleri tarafından taklit edildiğini dile getirmişti.

Threads, Twitter için tehdit haline geldi

Instagram ve Twitter karışımı bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkan Threads, kullanıcıların 500 karaktere kadar kısa metinleri paylaştığı bir servis olarak dikkat topluyor. Aynı zamanda fotoğraf ve 5 dakika uzunluğa kadar video paylaşımına da izin veren platforma giriş yapmak için mevcut Instagram hesabınızı kullanmanız gerekiyor. Bu sayede kullanıcıların, Instagram’da takip ettiği kişileri yeni sosyal ağda kolayca içeri aktarmasına izin veriliyor.

Kısa bir süre önce Twitter, geçici bir önlem olarak kullanıcılarına günlük okuma limiti kısıtlamaları getirmişti. Sosyal medyada tepki toplayan bu olayın üzerine pek çok kullanıcı, soluğu Mastodon ve Bluesky gibi Twitter alternatiflerinde almıştı. Böyle bir kaotik süreçte ortaya çıkan Threads, Twitter’ın karmaşık yönteminden sıkılan kişiler için oldukça iyi bir seçenek oldu. İlk birkaç saatte 10 milyondan fazla aboneye ulaşan servis, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

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