Lenovo ThinkPad X1 serisi yeni işlemcileriyle piyasaya sürüldü

Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya tanıttı. Lenovo ThinkPad X1 serisine ait olan üç popüler model güncellendi. Daha sürdürülebilir malzemeler kullanmaya odaklanan birinci sınıf ThinkPad X1 Carbon (11. nesil), X1 Yoga (8. nesil) ve X1 Nano (3. nesil) tüketici karşısına çıktı. Tanıtılan laptop modellerinde şirket, tasarım anlamında büyük bir değişikliğe gitmedi. Ancak sürdürülebilirlik konusunda çeşitli yükseltmeler gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik odaklı yeni Lenovo ThinkPad X1 modelleri çıktı

Lenovo’nun üç yeni notebook cihazı, farklı ekran boyutları ve kaliteleriyle duyuruldu. ThinkPad X1 Carbon cihazı 14 inç OLED ekranla gelirken, 2.8 K çözünürlük ve DisplayHDR 500 True Black sertifikasına sahip. X1 Yoga cihazı 360 derece dönebilen menteşe sistemi sayesinde hem bir dizüstü bilgisayar, hem de tablet olarak kullanılabiliyor. 14 inç OLED ekrana sahip cihaz, 4K görüntü kalitesi ve dokunmatik ekran desteği içeriyor. ThinkPad X1 Nano ise 13 inçlik küçük ekranla çıkıyor; 2K maksimum çözünürlük ve dokunmatik ekrana izin veriyor.

Lenovo ThinkPad X1 serisinin yeni modelleri, maksimum yapılandırmada SSD ile 2 TB’a kadar depolama alanı imkanı sunuyor. X1 Nano modeli 16 GB’a kadar RAM kapasitesine izin veriyor. Diğer iki cihazda ise 64 GB’a kadar RAM desteği sağlanıyor. Performans konusunda ise her üç cihaz da Intel vPro ile en yeni nesil Intel Core i7 CPU’larla boy gösteriyor.

Güvenlik konusunda da birçok iyileştirme alan yeni Lenovo laptop modelleri, Lenovo View uygulaması üzerinden kameralarda bazı yeniliklere gidiyor. Privacy Guard ve Privacy Alerts özellikleriyle ekranınızı başka insanların gözetlemesinin önüne geçiliyor. Ekran başında yanlış bir oturuş pozisyonuna sahipseniz, bilgisayar sizi hızlı bir şekilde uyarıyor. Öte taraftan göz yorgunluğunuzu kolayca algılıyor ve size dinlenmeniz gerektiğini belirten bir uyarı gönderiyor.

Lenovo sıfır karbon emisyonuna ulaşmak istiyor

Görsel anlamda büyük değişiklikler içermeyen yeni Lenovo ThinkPad X1 serisi, sürdürülebilirlik konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre X1 Carbon ve X1 Nano modellerinde avuç içi dayanağında yaklaşık yüzde 90 oranında geri dönüştürülmüş magnezyum bulunuyor. X1 Nano’nun alt kapağında da yine yüzde 90’ın üzerinde geri dönüştürülmüş magnezyuma yer veriliyor. X1 Carbon’da ise bu bölümde yüzde 55 oranında geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılıyor.

Lenovo’nun yeni dizüstü bilgisayarları, yüzde 100 bambu ve şeker kamışından yapılmış ambalajlarla piyasaya çıkıyor. Cihazın saklandığı kutu yüzde 90 geri dönüştürülmüş malzemelere dayanıyor. Şirket, attığı tüm bu adımlar ile 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak istiyor.

Lenovo ThinkPad X1 fiyatları ne kadar olacak?

Lenovo imzalı yeni laptop modelleri, 2023 yılının nisan ayında piyasaya çıkacak. Cihazların satış fiyatları ise şu şekilde olacak: