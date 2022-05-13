Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı sponsor ve konuşmacı onayları başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Bilişim Vadisi organizatörlüğü ve EFF Organizasyon’un destekleriyle 6 Ekim 2022 tarihinde, Bilişim Vadisi Kongre Merkezi‘nde gerçekleşecek.

Kamu ve özel sektörden 750’den fazla üst düzey yöneticinin katılması planlanan etkinlikte, 40+ konuşmacı, fuar alanında 20+ sergi alanı sahibi, teknoloji atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları ve çeşitli networking aktiviteleri bulunacak.

Türkiye’nin en büyük “Kamu Teknoloji” etkinliği olan bu etkinlikte, uzman konuşmacı kadrosuyla, Dijital Dönüşüm ve Kamu Kurumları, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi başlıklar ele alınacak.

Sektörün marka bilinirliği yüksek olan firmaları tarafından oldukça ilgi gören bu etkinliğe siz de konuşmacı olarak katılmak veya sponsorluk ve çeşitli marka görünürlüğü seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz info@effuture.com adresi üzerinden etkinlik ekibine ulaşabilirsiniz.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için: www.gictc.com.tr