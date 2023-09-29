iPhone 15 satışları Türkiye’de resmen başladı

Apple’ın Wonderlust etkinliğinde piyasaya tanıttığı iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Şirketin yeni üst düzey telefonları, etkinliğin hemen ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Fakat resmi teslimat tarihi için tüketicilerin bir süre daha beklemeleri gerekiyordu. Nihayet beklenen gün geldi çattı ve iPhone 15 satışları ülkemizde resmen başladı.

iPhone 15 serisi toplamda dört modelden oluşuyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri Apple A16 Bionic çipiyle gelirken, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max‘te ise A17 Pro çipinden güç alındı. Aynı zamanda Pro modeller titanyum yapısıyla gözleri üzerinde topladı. Tüm modeller Dinamik Ada tasarımı ve USB-C bağlantı desteğiyle raflara geldi. 49 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap eden modeller bugün itibariyle mağazalarda kendine yer buldu.

iPhone 15 teslimatları 5-6 haftadan başlıyor

Apple’ın iPhone 15 serisi akıllı telefon satışları şu anda ilgili perakende satış mağazalarında, fiziksel mağazalarda ve aynı zamanda şirketin resmi internet sitesi üzerinden başlamış durumda. Fakat online Apple Store üzerinden alışveriş gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar, ne yazık ki teslimat süresi için uzun tarihlerle karşılaşıyor.

Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri en erken 5-6 hafta içerisinde teslim ediliyor. Serinin üst düzey modeli olan iPhone 15 Pro’da bu süre 6-7 hafta olarak karşımıza çıkarken, ailenin en güçlü donanıma sahip cihazı iPhone 15 Pro Max ise 7-8 haftaya alıcıların eline ulaşıyor.

iPhone 15 fiyatları ne kadar?

iPhone 15 satışları başlarken, cihazların fiyatlarıyla alakalı bir küçük hatırlatma yapmakta fayda var. Serinin en uygun seçeneği olarak karşımıza çıkan 128 GB’lık iPhone 15 modeli 49 bin 999 TL’den satılıyor. En pahalı seçenek olan 1 TB’lık iPhone 15 Pro Max cihazıysa 92 bin 999 TL’ye raflarda boy gösteriyor. İşte iPhone 15 fiyat listesi: