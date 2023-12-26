Huawei Nova 12 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, Nova serisine yeni modeller dahil etti. Şirket bugün Huawei Nova 12 serisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıktı. Dört modelle piyasada boy göstermeye başlayan seride standart modelin yanı sıra Nova 12 Lite, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra modellerine yer veriliyor.

Huawei’nin yeni telefonları yüksek bir performans vaadiyle geliyor. Şık bir tasarım sunan seride şirketin özel olarak geliştirdiği Kirin işlemciler yer alıyor. Serinin standart modeli ve Nova 12 Pro, Kirin 8000 çipinden güç alıyor. Serinin en güçlü seçeneği olan Nova 12 Ultra ise Kirin 9000SL işlemciye sahip.

Huawei Nova 12 serisi Android desteği içermiyor

Yeni Huawei telefon serisi Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemine sahip olmayacak. Bunun yerine şirket, kendi geliştirdiği HarmonyOS 4 işletim sistemini tercih ediyor. Google’ın geliştirdiği sisteme benzer bir mimariye sahip olan yazılım, ne yazık ki Play Store da dahil olmak üzere herhangi bir Google hizmetini desteklemiyor.

Serinin Pro ve Ultra seçenekleri 5G bağlantı desteğine sahip olurken, aynı zamanda bu cihazlarda uydu iletişimi desteği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar en zorlu senaryolarda bile kesintisiz bir şekilde iletişime devam etme olanağına sahip oluyor.

Huawei Nova 12 Lite özellikleri

Ekran: 6,7 inç düz OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi (2.412 x 1.084 piksel), 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Snapdragon 778G

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + makro kamera

Ön kamera: 60 MP selfie kamerası

Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Huawei Nova 12 özellikleri

Ekran: 6,7 inç düz OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi (2.412 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: HiSilicon Kirin 8000

RAM kapasitesi : 12 GB

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + makro kamera

Ön kamera: 60 MP selfie kamerası

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Huawei Nova 12 Pro özellikleri

Ekran: 6,76 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi (2,776 x 1,224 piksel), 120 Hz yenileme hızı, Kunlun cam

İşlemci: HiSilicon Kirin 8000

RAM kapasitesi: 12 GB

Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + makro kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + makro kamera Ön kamera: 60 MP selfie kamerası + 8 MP portre kamerası

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Huawei Nova 12 Ultra özellikleri

Ekran: 6,76 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi (2,776 x 1,224 piksel), 120 Hz yenileme hızı, Kunlun cam

İşlemci: HiSilicon Kirin 9000SL

RAM kapasitesi: 12 GB

Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + makro kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı lens + makro kamera Ön kamera: 60 MP selfie kamerası + 8 MP portre kamerası

60 MP selfie kamerası + 8 MP portre kamerası Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh pil

100 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Huawei Nova 12 serisi fiyatları

Huawei’nin yeni akıllı telefon serisi ilk olarak Çin pazarında raflara gelecek. Şimdilik diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı belli olmayan seri, şu fiyatlardan alıcılara hitap edecek: