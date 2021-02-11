GOBI 2021 bu kez “kalıpları yıkacak”

12 yıldır “Bu Bir Hayal Ürünüdür!” mottosuyla yola çıkan, 2009 yılında Avrupa’nın en büyük öğrenci zirvesi ödülüne layık görülen, İTÜ’nün ilk uluslararası öğrenci zirvesi GOBI (Global Opportunities in Business and Investment), başladığı yıldan beri dünyanın dört bir yanından katılan öğrencilerle dünyadaki trendleri ve fırsatları en doğru şekilde aktarmayı amaçlayan uluslararası bir organizasyondur. Organizasyonun en büyük amacı, üniversite öğrencilerine ve yeni mezun gençlere iş dünyasına atılmadan ilham kaynağı olabilmek, onları çeşitli fırsatlarla bir araya getirmek ve onlara fayda sağlamaktır.

13. senesinde pandemi koşulları nedeniyle online gerçekleştirilecek olan GOBI, yepyeni bir boyut kazanarak “Kalıpları Yıkıyoruz” konseptiyle ve 3 farklı alt başlığı ile herkese farklı bir bakış açısı kazandırmaya geliyor.

Bahsedilen 3 başlık: Cinsiyet Eşitsizliği, Ütopya, İnovasyon.

8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek panellerde cinsiyet eşitsizliğinin

ve cinsiyet kalıplarının gereksizliği, bunların artık günümüzde bir önemi olmaması

gerektiği, kadının da erkeğin de iş hayatında cinsiyetten bağımsız her alanda ve

meslekte var olabileceği konuları işlenecek.

Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek panellerde cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyet kalıplarının gereksizliği, bunların artık günümüzde bir önemi olmaması gerektiği, kadının da erkeğin de iş hayatında cinsiyetten bağımsız her alanda ve meslekte var olabileceği konuları işlenecek. 9 Mart ‘ta günümüzde gerçekleşen en güncel inovasyonlar konuşulacak.

‘ta günümüzde gerçekleşen en güncel inovasyonlar konuşulacak. 10 Mart‘ta ise farklı konularda ütopyalar yaratılacak ve “Bu ütopyalar gerçek olsaydı

hayatımız nasıl şekillenirdi?” şeklinde bir bakış açısıyla konuya yaklaşılacak.

Uluslararası zirve 8-9-10 Mart tarihlerinde online bir şekilde gerçekleşecek. Etkinlikte çeşitli ülkelerden “Gobist” ismiyle tabir edilen yabancı öğrenciler de bulunacak ve aynı zamanda kendilerine Türk kültürü tanıtılacak. Paneller gerçekleştikten sonra gün sonlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Konuşmacılar

Netleşen konuşmacılardan bazıları ise şunlar:

RollsRoyce – Görkem Kırış Gümüşel – “Sivil Havacılıkta Yeni Teknolojiler ve İnovasyon”

– Görkem Kırış Gümüşel – “Sivil Havacılıkta Yeni Teknolojiler ve İnovasyon” Georg Kell – “Sustainable Intelligence”

– “Sustainable Intelligence” Myles Allen – “How To Stop Global Warming”

– “How To Stop Global Warming” Itay Talgam – “A World Without The Music”

– “A World Without The Music” Sıddıka Demir – “Advance Women, Advance Equality”

– “Advance Women, Advance Equality” Rayka Kumru – “Konuşulmayanları Konuşmak”

Webmasto olarak sponsorları arasında yer aldığımız etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

*Etkinlik sertifikalıdır.

Kayıt olmak için: gobistanbul.com/kayit

Etkinlik sayfası: gobistanbul.com

Etkinlik Instagram hesabı: instagram.com/gobistanbul