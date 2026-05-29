ElevenLabs, Marvel’ın babası Stan Lee’yi klonlayacak

ElevenLabs, 2018'de hayatını kaybeden Stan Lee'nin sesini yasal olarak klonlamak için POW! Entertainment ile anlaştı.

Efsanevi çizgi roman yazarının kendine has ses tonu, ElevenLabs'in "Iconic Voices" kütüphanesine eklendi.

Proje kapsamında bu unutulmaz ses makaleler, oyunlar ve sesli kitaplarla yaşatılacak.

Yapay zeka şirketi ElevenLabs sıra dışı bir anlaşmaya imza atarak Marvel’ın efsane yaratıcısı Stan Lee’nin ses haklarını resmen satın aldı. POW! Entertainment ile kurulan ortaklık sayesinde hayata geçen bu proje, 2018 yılında hayatını kaybeden çizgi roman yazarının kendine has ses tonu, vurgu ve enerjik anlatımını yapay zekayla yeniden canlandıracak.

Lee’nin görsel ve ses haklarını açıklanmayan bir bedelle satın alan ElevenLabs, bu hakları üçüncü taraf projelere lisanslamayı planlıyor. Marvel’ın en popüler yazarının dijital versiyonunun reklam kampanyalarında, filmlerde ve diğer medya formatlarında görünmeye devam etmesi bekleniyor.

Stan Lee’nin dijital ikizi geliyor

ElevenLabs kullanıcıları, “Stan Lee Book Club of the Month” girişimi kapsamında Lee’nin sesinin sesli kitaplarda yeniden üretildiğini duyabilecek. Bu teknoloji, şablonlar kullanarak onun görüntüsünü içeren çizgi roman panelleri oluşturmaya da olanak sağlayacak.

IGN tarafından aktarılan bilgilere göre Stan Lee Universe’ün hukuk danışmanı ve yönetim kurulu üyesi Chaz Rainey, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Stan her zaman hayranlarıyla bulundukları yerde buluşmaya inanırdı. Bir çizgi romanın sayfalarında, bir fuarda ya da ekranda kısa bir konuk oyuncu rolüyle… Bu ortaklık, bunu sürdürmenin bir yolu olacak. Hayranlar bize her zaman, çizgi romanlarını okurken sözleri Stan’in sesiyle duyduklarını söylerlerdi ve şimdi, ElevenLabs sayesinde bunu gerçeğe dönüştürebiliyoruz.”

Stan Lee’nin yapay zeka versiyonunun kullanılması ilk kez olmuyor. Geçen yıl Los Angeles Comic Con’da, teknoloji şirketi Proto Hologram, konuklara 15-20 dolar karşılığında “dijital bir yazarla” üç dakikalık bir sohbet imkanı sunmuş. Bu durum hayranlar arasında eleştiri dalgasına yol açmıştı.