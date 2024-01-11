Dayanıklılık odaklı yeni Samsung Galaxy Xcover 7 ve Tab Active 5 tanıtıldı

Samsung profesyonel kullanıma yönelik dayanıklılık odaklı yeni cihazlarını tanıttı. Xcover ve Active serilerine yeni modeller ekleyen şirket, birer akıllı telefon ve tabletle karşımıza çıktı. S Pen desteğine sahip Samsung Galaxy Tab Active 5 ve sağlam yapısıyla öne çıkan Galaxy Xcover 7 resmen duyuruldu.
Samsung’un yeni cihazları su, toz ve darbelere karşı son derece dayanıklı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte ürünler, zorlu iş şartlarında çalışan bireylere hitap ediyor. Sağlam yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan cihazlar, şimdiden ilgi odağı haline geliyor.
Samsung Galaxy Xcover 7 özellikleri
- Boyutlar: 169,0 x 80,1 x 10,2 mm
- Ağırlık: 240 gram
- Ekran: 60 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç TFT ekran, Gorilla Glass Victus koruması ve 20:9 en boy oranı
- İşlemci: 6 nm’lik sekiz çekirdekli işlemci
- RAM kapasitesi: 6 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı ve microSD ile 1 TB’a kadar hafıza
- Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
- Arka kamera: LED flaş destekli 50 MP ana kamera
- Bağlantı: USB-C, POGO, Çift SIM 5G, WiFi 5, GPS, Bluetooth 5.3, 3,5 mm jak ve NFC
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü
- Batarya kapasitesi: 4.050 mAh pil
- Diğer özellikler: IP68 ve MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikaları
4.050 mAh çıkarılabilir pile sahip olan cihaz, bu sayede şarj bitmesi halinde bataryanın pratik şekilde değiştirilmesine olanak sağlıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan ürün, şimdilik ismi açıklanmayan 6 nm’lik sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Merakla beklenen cihazın bu ay satışa çıkacağı belirtilse de henüz maalesef fiyatı bilinmiyor.
Samsung Galaxy Tab Active 5 özellikleri
- Boyutlar: 126,8 x 213,8 x 10,1 mm
- Ağırlık: 433 gram
- Ekran: 120Hz yenileme hızı ve S Pen desteğine sahip 8 inç TFT ekran, WUXGA çözünürlük, 16:10 en boy oranı ve Gorilla Glass 5 koruması
- İşlemci: 5 nm’li Octacore işlemci
- RAM kapasitesi: 6 ve 8 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 128 / 256 GB depolama ve microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir hafıza
- Ön kamera: 5 MP selfie kamerası
- Ana kamera: LED flaş destekli 13 MP ana kamerea
- Bağlantı: USB-C, POGO, Çift SIM 5G, WiFi 6, GPS, Bluetooth 5.3, 3,5 mm jak ve NFC
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü
- Batarya kapasitesi: 5.050mAh pil
- Diğer özellikler: IP68 ve MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikaları, yan tarafta parmak izi okuyucu
S Pen desteğiyle karşımıza çıkan yeni dayanıklı Samsung tableti 1,8 metreye kadar düşmeye karşı dayanıklılık vaat ediyor. Fakat tıpkı Galaxy Xcover 7 gibi bu modelin de satış fiyatı henüz bilinmiyor. Cihaz bu ay raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.