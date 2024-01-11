Dayanıklılık odaklı yeni Samsung Galaxy Xcover 7 ve Tab Active 5 tanıtıldı

Samsung profesyonel kullanıma yönelik dayanıklılık odaklı yeni cihazlarını tanıttı. Xcover ve Active serilerine yeni modeller ekleyen şirket, birer akıllı telefon ve tabletle karşımıza çıktı. S Pen desteğine sahip Samsung Galaxy Tab Active 5 ve sağlam yapısıyla öne çıkan Galaxy Xcover 7 resmen duyuruldu.

Samsung’un yeni cihazları su, toz ve darbelere karşı son derece dayanıklı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte ürünler, zorlu iş şartlarında çalışan bireylere hitap ediyor. Sağlam yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan cihazlar, şimdiden ilgi odağı haline geliyor.

Samsung Galaxy Xcover 7 özellikleri

Boyutlar: 169,0 x 80,1 x 10,2 mm

169,0 x 80,1 x 10,2 mm Ağırlık: 240 gram

240 gram Ekran: 60 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç TFT ekran, Gorilla Glass Victus koruması ve 20:9 en boy oranı

İşlemci : 6 nm’lik sekiz çekirdekli işlemci

RAM kapasitesi: 6 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı ve microSD ile 1 TB’a kadar hafıza

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: LED flaş destekli 50 MP ana kamera

Bağlantı: USB-C, POGO, Çift SIM 5G, WiFi 5, GPS, Bluetooth 5.3, 3,5 mm jak ve NFC

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Batarya kapasitesi: 4.050 mAh pil

Diğer özellikler: IP68 ve MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikaları

4.050 mAh çıkarılabilir pile sahip olan cihaz, bu sayede şarj bitmesi halinde bataryanın pratik şekilde değiştirilmesine olanak sağlıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan ürün, şimdilik ismi açıklanmayan 6 nm’lik sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Merakla beklenen cihazın bu ay satışa çıkacağı belirtilse de henüz maalesef fiyatı bilinmiyor.

Samsung Galaxy Tab Active 5 özellikleri

Boyutlar: 126,8 x 213,8 ​​x 10,1 mm

126,8 x 213,8 ​​x 10,1 mm Ağırlık: 433 gram

433 gram Ekran: 120Hz yenileme hızı ve S Pen desteğine sahip 8 inç TFT ekran, WUXGA çözünürlük, 16:10 en boy oranı ve Gorilla Glass 5 koruması

İşlemci: 5 nm’li Octacore işlemci

RAM kapasitesi: 6 ve 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 / 256 GB depolama ve microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir hafıza

Ön kamera: 5 MP selfie kamerası

Ana kamera: LED flaş destekli 13 MP ana kamerea

Bağlantı: USB-C, POGO, Çift SIM 5G, WiFi 6, GPS, Bluetooth 5.3, 3,5 mm jak ve NFC

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü Batarya kapasitesi: 5.050mAh pil

5.050mAh pil Diğer özellikler: IP68 ve MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikaları, y an tarafta parmak izi okuyucu

S Pen desteğiyle karşımıza çıkan yeni dayanıklı Samsung tableti 1,8 metreye kadar düşmeye karşı dayanıklılık vaat ediyor. Fakat tıpkı Galaxy Xcover 7 gibi bu modelin de satış fiyatı henüz bilinmiyor. Cihaz bu ay raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.