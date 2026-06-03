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Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla getirilen kısıtlama, "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle alındı.

Bunun üzerine gazete, yeni bir kullanıcı adı alarak yayınlarına devam ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nin X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’de erişim engeli kısıtlaması getirildi. 3,4 milyon takipçiye sahip olan platformun sosyal medyadaki sayfasına artık ülkemizden erişilemiyor.

Cumhuriyet Gazetesi X hesabı için getirilen erişim engeli, Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla gerçekleştirildi. İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre karar, “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçeleriyle alındı.

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Cumhuriyet Gazetesi yeni bir hesapla devam ediyor

Erişim engeli kararının ardından Cumhuriyet Gazetesi, X’teki kullanıcı adını @cumhuriyetgzt1 olarak değiştirdi. Gazete günlük gelişmeleri sosyal medyadan aktarmaya devam ediyor.

Erişim engeli kararını duyurmamızın ardından Cumhuriyet Gazetesi kullanıcı adını @cumhuriyetgzt1 olarak değiştirirken, boşa çıkan @cumhuriyetgzt kullanıcı adını alan başka bir hesap kısa süre sonra X tarafından askıya alındı. https://t.co/GIQxyVxGyU — EngelliWeb (@engelliweb) June 3, 2026

Öte yandan EngelliWeb’e göre boşa çıkan @cumhuriyetgzt kullanıcı adı başka bir kişi tarafından alındı. Ardından X bu hesabı askıya aldı.