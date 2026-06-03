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    Cumhuriyet Gazetesi’nin X hesabına Türkiye’de erişim engeli getirildi

    Cumhuriyet Gazetesi'nin 3,4 milyon takipçili X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.
    Cumhuriyet Gazetesi
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    • Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.
    • Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla getirilen kısıtlama, "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle alındı.
    • Bunun üzerine gazete, yeni bir kullanıcı adı alarak yayınlarına devam ediyor.

    Cumhuriyet Gazetesi’nin X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’de erişim engeli kısıtlaması getirildi. 3,4 milyon takipçiye sahip olan platformun sosyal medyadaki sayfasına artık ülkemizden erişilemiyor.

    Cumhuriyet Gazetesi X hesabı için getirilen erişim engeli, Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla gerçekleştirildi. İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre karar, “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçeleriyle alındı.

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    Cumhuriyet Gazetesi yeni bir hesapla devam ediyor

    Erişim engeli kararının ardından Cumhuriyet Gazetesi, X’teki kullanıcı adını @cumhuriyetgzt1 olarak değiştirdi. Gazete günlük gelişmeleri sosyal medyadan aktarmaya devam ediyor.

    Öte yandan EngelliWeb’e göre boşa çıkan @cumhuriyetgzt kullanıcı adı başka bir kişi tarafından alındı. Ardından X bu hesabı askıya aldı.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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