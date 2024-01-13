Casio, Hello Kitty’nin 50. yaşını yeni BABY-G modeliyle kutluyor

Japon saat üreticisi Casio, Sanrio’nun unutulmaz karakteri Hello Kitty’nin 50. yıldönümü ve BABY-G’nin 30. yıldönümü şerefine şık tasarım sahip yeni modelini piyasaya sundu. Darbeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan yeni Casio modeli, BABY-G serisinin 1974 yılındaki ilk görünümüne sadık kalarak raflarda öne çıkan bir seçenek olacak.

Casio ve Hello Kitty ortaklığında geliştirilen yeni saat, ilk BABY-G modelinin tasarımını miras alan BGD-565’i temel alıyor. Hello Kitty’nin 1974’teki orijinal görüntüsünü koruyan cihazın bant kısımlarında kırmızı ve mavi halkalara yer verilirken, kalan kısımlarda beyaz renk bulunuyor. Fakat kayış kısmında sevimli karakterleri içeren bazı küçük detay çizimler yer alıyor.

Hello Kitty temalı yeni Casio BABY-G modelinin özellikleri

Darbeye karşı dayanıklı

100 metreye kadar suya dayanıklı

3 yıl pil ömrü garantisi

Arka tarafta LED ışık

Çok fonksiyonlu alarm

Kronometre

Geri sayım aracı

12/24 saat zaman formatları

1970’li yılların efsane karakterini üzerinde taşıyan Casio saati, Hello Kitty’nin gülerken, göz kırparken ve şaşırtmış hallerini taşıyor. Cihazın ışığı açıldığında karakterin burnu, gözleri ve bıyıkları saatin LCD ekranında ortaya çıkıyor. Öte yandan karakter, kadran üzerinde dikkatli bakıldığında anlaşılabilecek küçük süslemelerle görünüyor.

Hello Kitty karakterinin 50. yaşını kutlayan Casio saati, özel bir ambalaj ile gelecek. Bu ambalajda karakterin farklı görüntülerinin yer aldığı tasarımlar sunuluyor. Retro bir görünüme sahip olan cihaz, şık tasarımının yanı sıra iddialı özellikleriyle de beğeni topluyor.

Darbeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan saat, klasik Casio modellerinde de gördüğümüz bu ayrıcalığını devam ettiriyor. Öte yandan modelde 100 metreye kadar suya dayanıklılık vaat ediliyor. Kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan ürün, 3 yıl pil ömrü garantisiyle duyuruluyor. Bu sayede kullanıcılar pil konusunda endişe etmeden cihazlarını rahatlıkla kullanabiliyor.

Arka tarafta LED aydınlatma desteğine sahip olan Casio modeli, 12 ve 24 olmak üzere iki farklı zaman formatıyla çalışıyor. Hello Kitty tasarımıyla ilgi uyandıran saatte ayrıca çok fonksiyonlu alarm, kronometre ve geri sayım gibi modlar da bulunuyor.

Türkiye’de de satışa çıkıyor

Casio’nun açıklamasına göre Hello Kitty temalı yeni BABY-G modeli 140 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Merakla beklenen saat Türkiye’de de raflarda boy gösterecek.