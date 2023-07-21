BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gece saatlerinde dikkat çekici bir kararla karşımıza çıktı. Resmi Gazete aracılığıyla yayınlanan karar ile birlikte BTK, Twitter platformuna reklam verilmesini yasakladı. Alınan bu kararın, geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Resmi Gazete’de konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

BTK kararı Twitter kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Esas itibariyle ülkemizdeki Twitter kullanıcıları, BTK tarafından alınan bu karardan şimdilik direkt olarak etkilenmeyecek. Alınan karar şu anda yalnızca gerçek ve tüzel kişiler tarafından platforma reklam verilmesini kısıtlayacak. Yani uygulamaya giriş yaptığımızda, artık yerli firmalara ait reklamlarla karşılaşmayacağımız anlaşılıyor. Ancak ilerleyen süreçte BTK’dan platforma ilişkin daha farklı kısıtlamalar da gelebilir.

Bakan Yardımcısı Sayan’dan Twitter’a uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Threads hesabı üzerinden konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 2020 yılında karşımıza çıkan 5651 sayılı Kanuna yönelik ek madde 4 ile birlikte ülkemizden günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu getirilmişti.

Twitter, Facebook ve YouTube gibi platformların da arasında bulunduğu 9 sosyal ağ temsilcisi belirlendiğini ve BTK’ya bildirildiğini ifade eden Sayan, temsilcilerin adli merciler ve idari makamlardan gelen talep, bildirim ve tebligatların gereğini yerine getirmelerinin yükümlü kılındığını hatırlattı. Bakan Yardımcısı Sayan, şu ifadelere yer verdi:

“Verilen süreye ve yapılan tüm görüşmelere rağmen yeni düzenleme uyarınca temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter’a Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı. Yasak uyarınca Twitter’a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak.”

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, üç ay içinde temsilci belirlenmediği takdirde Twitter’ın bant genişliğinin daraltılmasının gündeme geleceğini de sözlerine ekledi.