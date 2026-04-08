Apple’ın yeni iOS 26.4.1 güncellemesi arka plandaki kritik hataları onarıyor

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini kullanıcılara sundu.

Yazılım, yaklaşık 671 MB dosya boyutuna sahip.

Yeni sürüm herhangi bir görsel yenilik getirmiyor, yalnızca hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleriyle karşımıza çıkıyor.

iPhone 11 ve üzerindeki tüm uyumlu modeller yeni iOS güncellemesine ulaşabiliyor.

Apple bu gece iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1 güncellemelerini kullanıcılar için resmen yayınlandı. Mart ayı sonlarında yayınlanan iOS 26.4 yazılımının ardından gelen bu yeni sürüm, cihaz güvenliğini artırmaya ve daha akıcı bir performans sunmaya odaklanıyor.

Apple’ın iPhone cihazları için yayınladığı yeni güncelleme, arka planda yer alan ve sistem performansını aksatan çeşitli hataları ortadan kaldırıyor. Bu sayede kullanıcılar için daha stabil ve sorunsuz bir mobil deneyime kapı aralanıyor. İşte ayrıntılar…

iOS 26.4.1 hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri sunuyor

Uyumlu iPhone modelleri için yayınlanan iOS 26.4.1 sürümü 671 MB boyutunda geliyor. 9to5Mac’e göre herhangi bir yeni özellik sunmayan yazılım, daha ziyade hata düzeltmelerine ve ek güvenlik açıklarına odaklanıyor.

Apple, güncellemenin içeriği ile ilgili şimdilik sessizliğini korumaya devam ediyor. Şirket, kullanıcıları daha fazla bilgi için her zamanki güvenlik sayfasına yönlendiriyor.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse iOS 26.4 zaten önemli bir güvenlik güncellemesiydi. Özellikle de iPhone cihazlarına fiziksel erişimi olan birinin yalnızca PIN kullanarak biyometrik korumalı uygulamaların kilidini açmasına olanak tanıyan Çalıntı Cihaz Koruması açığını düzelten bir güncelleme içeriyordu.

Şu anda Beta test kullanıcıları ve geliştiriciler bu gibi daha küçük güvenlik güncellemelerinin aksine daha fazla yeni özellik sunması beklenen iOS 26.5 sürümünü kullanıyor. Kararlı sürümün ise ilerleyen haftalarda kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

iOS 26.4.1 güncellemesini indirmek için iPhone kullanıcılarının “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi” adımlarını sırasıyla takip etmeleri yeterli olacak. Güncelleme, tüm iPhone 11 serisi ve sonraki sürümler için kullanılabiliyor.