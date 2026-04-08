Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Mobil

    Apple’ın yeni iOS 26.4.1 güncellemesi arka plandaki kritik hataları onarıyor

    Apple, iPhone'larda kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve güvenlik açıklarını düzeltmek üzere iOS 26.4.1 güncellemesini yayınladı.
    Reklam
    • Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini kullanıcılara sundu.
    • Yazılım, yaklaşık 671 MB dosya boyutuna sahip.
    • Yeni sürüm herhangi bir görsel yenilik getirmiyor, yalnızca hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleriyle karşımıza çıkıyor.
    • iPhone 11 ve üzerindeki tüm uyumlu modeller yeni iOS güncellemesine ulaşabiliyor.

    Apple bu gece iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1 güncellemelerini kullanıcılar için resmen yayınlandı. Mart ayı sonlarında yayınlanan iOS 26.4 yazılımının ardından gelen bu yeni sürüm, cihaz güvenliğini artırmaya ve daha akıcı bir performans sunmaya odaklanıyor.

    Apple’ın iPhone cihazları için yayınladığı yeni güncelleme, arka planda yer alan ve sistem performansını aksatan çeşitli hataları ortadan kaldırıyor. Bu sayede kullanıcılar için daha stabil ve sorunsuz bir mobil deneyime kapı aralanıyor. İşte ayrıntılar…

    Reklam

    iOS 26.4.1 hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri sunuyor

    Uyumlu iPhone modelleri için yayınlanan iOS 26.4.1 sürümü 671 MB boyutunda geliyor. 9to5Mac’e göre herhangi bir yeni özellik sunmayan yazılım, daha ziyade hata düzeltmelerine ve ek güvenlik açıklarına odaklanıyor.

    Apple, güncellemenin içeriği ile ilgili şimdilik sessizliğini korumaya devam ediyor. Şirket, kullanıcıları daha fazla bilgi için her zamanki güvenlik sayfasına yönlendiriyor.

    Kaynak: iClarified

    Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse iOS 26.4 zaten önemli bir güvenlik güncellemesiydi. Özellikle de iPhone cihazlarına fiziksel erişimi olan birinin yalnızca PIN kullanarak biyometrik korumalı uygulamaların kilidini açmasına olanak tanıyan Çalıntı Cihaz Koruması açığını düzelten bir güncelleme içeriyordu.

    Şu anda Beta test kullanıcıları ve geliştiriciler bu gibi daha küçük güvenlik güncellemelerinin aksine daha fazla yeni özellik sunması beklenen iOS 26.5 sürümünü kullanıyor. Kararlı sürümün ise ilerleyen haftalarda kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

    iOS 26.4.1 güncellemesini indirmek için iPhone kullanıcılarının “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi” adımlarını sırasıyla takip etmeleri yeterli olacak. Güncelleme, tüm iPhone 11 serisi ve sonraki sürümler için kullanılabiliyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.