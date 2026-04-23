Huawei Enjoy 90 tanıtıldı: Dev batarya ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor

Bütçe dostu Huawei Enjoy 90 resmen tanıtıldı.

Cihazda 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç LCD ekran yer alıyor.

Sekiz çekirdekli Kirin 8000A işlemciye sahip telefon, 6.620 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Bütçe dostu fiyat etiketine sahip Huawei Enjoy 90 resmen tanıtıldı. Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için öne çıkan bu seçenek, şık ve modern tasarımıyla dikkat topluyor.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 40W hızlı şarj desteğine sahip 6.620 mAh’lik devasa pil kapasitesi yer alıyor. Enjoy 90, Çinli şirketin kendi ekosistemiyle uyumlu HarmonyOS 6.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Yani telefonda Android desteği bulunmuyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Huawei Enjoy 90 özellikleri

Boyut: 166,1 x 76,6 x 8,3 mm

Ağırlık: 212 gram

Ekran: 6,67 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük (720 x 1604 piksel), 120 Hz yenileme hızı ve 850 nit parlaklık

İşlemci: Kirin 8000A

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera (f/2.0)

Arka kamera: PDAF destekli 50 MP (f/1.8) ana kamera

Batarya kapasitesi: 40W şarj destekli 6.620 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0

Dayanıklılık: IP64 sertifikası (toz/sıçrama direnci) ve 1,8 metreye kadar düşmeye dayanıklılık

İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına ve 850 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç IPS LCD panele sahip. “Pro Max” modelinde görülen OLED panel burada tekrarlanmamış olsa da kalite sertifikaları mükemmel bir görüntüleme deneyimine işaret ediyor.

Önceki nesle kıyasla yeniden tasarlanmış bir görünüme sahip olan Honor 90 Enjoy, 50 MP ana lens ve açıklanmayan bir ikincil lens içeren çift kamera kurulumuna sahip. Selfie’ler için 8 MP ön kamera bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı mevcut.

Yüksek performanslı akıllı telefon, Huawei tarafından tasarlanan Kirin 8000A işlemciye sahip. Bu çipin tam sürümü olan ve yakın zamanda duyurulan Enjoy 90 Pro Max’te bulunan Kirin 8000, doğrudan selefine göre yüzde 67’ye kadar daha iyi performans sunarken; “A” sürümü aynı seviyeye ulaşmasa da günlük görevleri kolaylıkla yerine getirebiliyor.

Gizchina’ya göre cihaz, 40W şarj gücüyle desteklenen 6.620 mAh silikon karbon pile sahip. Aynı pile sahip Huawei Enjoy 90 Plus’ın 30 saat video oynatma süresi vaat ettiği göz önüne alındığında, Huawei Enjoy 90’ın da geri kalmayacağını söylemek mümkün görünüyor.

Akıllı telefonda toz ve su sıçramalarına karşı IP64 sertifikası bulunuyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği mevcut. Ayrıca Huawei’nin yapay zekasıyla desteklenen sahtekarlık tespiti ve yüz tanıma özelliklerini de içeriyor.

Huawei Enjoy 90 fiyatı

Yıldızlı Gece Siyahı, Tüy Kumu Beyazı ve Yıldızlı Deniz Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan yeni Huawei modeli Çin’de 1.299 CNY (yaklaşık 8.500 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı.