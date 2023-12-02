108 MP kameralı fiyat-performans telefonu: Honor X7b tanıtıldı

Honor yeni fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıktı. Son derece şık ve iddialı bir tasarıma ev sahipliği yapan Honor X7b, fiyatına oranla güçlü bir donanımla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Honor’un yeni telefonu, uygun fiyata yüksek performanslı bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar için ideal bir deneyim sunuyor. Honor X7b’nin öne çıkan teknik özellikleri arasında mobil fotoğrafçılar için etkileyici 108 MP ana kamera, kullanıcı dostu geniş 6.000 mAh pil kapasitesi ve 6,8 inçlik büyük ekran deneyimi yer alıyor.

Honor X7b özellikleri

Ekran: 6,8 inç Full HD+ IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB vey 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 108 MP f/1,8 ana sensör, 5 MP f/2,2 ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör

Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil

Bağlantı: Çift SIM 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve yan parmak izi okuyucu

Honor’un yeni bütçe dostu telefonu, 6,8 inç IPS LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 90 Hz yenileme hızı ile ideal bir akıcılık elde ediliyor. Selfie ve görüntülü sohbetler için merkezi delik içinde 8 MP’lik bir ön kamera taşınıyor. Full HD+ çözünürlük kalitesine ev sahipliği yapan ekranda ayrıca TUV Rheinland sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kullanıcıların göz sağlığını korumak için düşük mavi emisyonu vaat ediyor.

Honor X7b modeli f/1.8 diyafram aralığına sahip 108 MP ana kamerayı bünyesinde taşıyor. Üçlü kamera setinde 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kameraya yer veriliyor. Bu sayede şirket, mobil fotoğrafçılar için farklı ışık senaryolarında üst düzey fotoğraf çekimleri vaadinde bulunuyor.

Honor’un yeni telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 çipinden güç alıyor. 8 GB’a kadar RAM desteğine sahip olan modelde 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Aynı zamanda telefon, daha fazla depolamaya sahip olmak isteyenler için microSD kart girişine izin veriyor. Cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzüyle hizmet verdiği belirtiliyor.

6.000 mAh’lik devasa pil kapasitesine sahip olan cihaz, bu sayede 69 saate kadar müzik dinleme, 18 saate kadar video izleme ve 24 saate kadar sosyal medyada dolaşma imkanı vaat ediyor. Cihazda ayrıca 35 watt hızlı şarj desteği sunuluyor.

Honor X7b fiyatı

Honor’un yeni telefonu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip temel versiyonuyla 249 dolar karşılığında küresel pazarda raflara gelecek. Şimdilik Türkiye fiyatı belli olmayan telefon, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL’den alıcılara hitap edecek. Fakat şu anda cihazın ne zaman ülkemizde satışa çıkacağı bilinmiyor.