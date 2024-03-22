Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve 10 yıl ömürlü projektörü Redmi Projector Lite çıktı

Xiaomi uygun fiyatlı yeni projektör modelini piyasaya sundu. Oldukça zarif ve minimal bir tasarıma sahip olan ürün, bütçe dostu fiyat seçeneği ve gelişmiş özellikleriyle raflarda öne çıkmaya hazırlanıyor. Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olacağı açıklanan cihazda, AI desteği sayesinde otomatik görüntü ayarlama işlevi gibi daha ziyade “Premium” modellerde görülen birtakım özellikler karşımıza çıkıyor.

Bunun için mesafeleri daha yüksek hassasiyet değeriyle ölçmeye yardım eden ToF sensörüyle beraber şirket kendi algoritmasından da yararlanıyor. Böylelikle ürün açıldığı anda 15 dereceye kadar görüntü düzeltme, ofset ayarı ve otomatik odaklama gibi işlevler sunuyor.

Redmi Projector Lite özellikleri

Uygun fiyata kaliteli bir projektör satın almak isteyen tüketicilere hitap eden bu seçenek, 1080p çözünürlük kalitesiyle etkileyici bir deneyim yaratıyor. 1,2:1 projeksiyon oranıyla gelen cihazda 100 inçe kadar görüntü projeksiyonları destekleniyor. Öte yandan kapalı optik mekanizma ve süper şeffaf lens destekleri sayesinde üründe 150 CVIA lümen parlaklık elde edilebiliyor.

Karanlık ortamlarda olağanüstü bir görüntüleme deneyimine kapı aralayacağı belirtilen Xiaomi projektör cihazı, ne yazık ki bazı kusurları da beraberinde getiriyor. Örneğin güneş ışığı gibi durumlarda cihazın kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceği öne sürülüyor. Bu nedenle kullanıcıların seyir deneyimi esnasında perdeleri kapatıp içeri giren ışığı minimize etmeleri gerekecek.

Bütçe dostu fiyat etiketine sahip olan Redmi Projector Lite düşük mavi ışık emisyonları ve özellikle de göz yorgunluğunu en aza indirmek adına 415 nm ila 455 aralığındaki ışığı filtreliyor. Bu sayede cihaz SGS onayı alıyor.

Xiaomi tarafından aktarılan bilgilere göre yeni uygun fiyatlı projektör makinesi 10 yıl kullanım ömrüne ev sahipliğinde bulunuyor. Bu anlamda cihaz, piyasada yer alan birçok rakibine göre daha ayrıcalıklı bir konuma ulaşıyor.

Kulaklık ya da diğer ses cihazları için 3,5 mm bağlantı girişine sahip olan Redmi Projector Lite, HDMI ARC ve USB 2.0 desteklerini de bünyesinde taşıyor. Bluetooth bağlantı desteğini de içeren modelde böylelikle akıllı telefon veya bilgisayar ekranlarını tamamen kablosuz bir şekilde projektöre yansıtmak epey kolay bir işlem olarak nitelendiriliyor.

Redmi Projector Lite fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan Redmi Projector Lite’ın satış fiyatı resmen açıklandı. Diğer ülkelerde henüz ne zaman raflara geleceği bilinmeyen model, 699 Çin Yuanı fiyat etiketiyle listelenecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 3 bin TL’ye tekabül ediyor.