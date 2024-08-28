Xiaomi 7 telefon ve tablet için güncelleme desteğini sonlandırıyor

Xiaomi bugün 7 akıllı telefon ve tablet cihazının artık güncelleme almayacağını açıkladı. Güncelleme desteğini yitiren cihazlar arasına yenileri eklendi. Ortaya çıkan bilgilere göre markanın akıllı telefonlarından 4 tanesi ve 2 tablet modelinin artık yeni güvenlik güncellemelerini alamayacağı, yani söz konusu cihazların kullanım ömrünün sona erdiği belirtildi.

Gizmochina’nın haberine göre Xiaomi Pad 5 Pro 5G ve Xiaomi Pad 5 cihazları güncelleme desteğini kaybeden tabletler arasında yer alıyor. Artık herhangi bir şekilde güncelleme alamayacak telefonlar arasına ise Xiaomi, Redmi ve POCO markalarının bir dönem çok satan bazı popüler cihazları dahil edildi.

Bu Xiaomi cihazları artık güncelleme alamayacak!

Çinli teknoloji devi Xiaomi güncelleme desteği sona eren cihazlar ile ilgili ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şirket genellikle diğer tüm markaların yaptığı gibi, yalnızca kullanım ömrünün sonuna gelmiş cihazların listesini güncelledi. Artık sistem ve güvenlik güncellemelerine sahip olmayacak akıllı telefon ve tabletlerin tam listesi şu şekilde sıralanıyor:

POCO F3

POCO F3 GT

Redmi K40

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Hem Çin pazarı hem de global pazarda bir dönem çok satan bu cihazlar için güncelleme desteği sona erdi. Açıkçası bu listede yer alan akıllı telefon ve tabletler birçok kullanıcı için pek de sürpriz olmadı. Bilindiği üzere Xiaomi genellikle cihazlarına yönelik desteği, cihaz piyasaya sürüldükten yaklaşık üç yıl sonra kesiyor. Listedeki tüm cihazların 2021 yılında piyasaya sürüldüğünü belirtmekte yarar var. Yani bu modellerin güncelleme döngüsü sona erdiği gibi fişi çekilmiş oldu.

Listede yer alan POCO F3 modeli 2021 yılının Mart ayında resmi olarak piyasaya sürüldü. Listedeki diğer cihazlar ise aynı yılın Ağustos ayına kadar piyasaya çıktı. Yani tüm modeller üç yıldan fazla bir süredir piyasada yer alıyor ve artık Xiaomi tarafından satılmıyor.

Güncelleme desteği sona eren Xiaomi telefon ve tablet modelleri için yolun sonu gelmiş görünüyor. Kullanıcıların daha iyi bir mobil deneyimden faydalanmak için artık yeni bir cihaz satın almaları gerektiği vurgulanıyor. Aksi halde kullanıcıların ciddi güvenlik zafiyetleri ile karşılaşabileceği ifade ediliyor.