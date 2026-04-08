Xbox Game Pass’e Nisan 2026’da gelecek oyunlar açıklandı

- Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar belli oldu.
- Hades II, Replaced, Oblivion Remastered ve Football Manager 26 gibi iddialı yapımlar kütüphaneye dahil olacak.
- Modern Warfare ve Planet Coaster 2 gibi popüler oyunlar da farklı abonelik katmanları üzerinden erişilebilir hale gelecek.
- Fakat maalesef 15 Nisan itibarıyla GTA 5 de dahil 5 oyun hizmetten kaldırılacak.
Xbox Game Pass aboneleri için Nisan 2026 dönemi yine oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Microsoft Gaming tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte bu ay platformla gelecek oyunlar netlik kazandı. Ayın ilk yarısında oyunseverlerin karşısına çıkacak yapımlar belli oldu.
Microsoft tarafından duyurulan tablo, özellikle de uzun süredir beklenen bazı bağımsız oyunlardan efsanevi RPG klasiklerinin yenilenmiş versiyonlarına kadar her türden oyuncuya hitap edebilecek geniş bir yelpaze barındırıyor. İşte Game Pass’e gelecek o oyunlar…
Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar
Microsoft’un resmi açıklamasına göre Nisan ayında Xbox Game Pass platformuna gelecek oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- DayZ (PC): 8 Nisan – (PC Game Pass, Ultimate, Premium ve Essential katmanlarına eklendi)
- Endless Legend 2 (PC): 8 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da; daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- FBC: Firebreak (Bulut, Xbox Series X|S ve PC): 8 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da; daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- Warhammer Vermintide 2 (Bulut, Konsol): 8 Nisan – (Game Pass Essential katmanına eklendi)
- Planet Coaster 2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC): 9 Nisan – (Ultimate, Premium ve PC Game Pass)
- Tiny Bookshop (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC): 10 Nisan – (Ultimate, Premium ve PC Game Pass)
- Football Manager 26 (PC): 13 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da, daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- Football Manager 26 Console (Bulut, Konsol ve PC): 13 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da, daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- Hades II (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC): 14 Nisan – (Ultimate, Premium ve PC Game Pass)
- Replaced (Bulut, Xbox Series X|S ve PC): 14 Nisan – (Ultimate ve PC Game Pass)
- The Thaumaturge (Bulut, Xbox Series X|S ve PC): 14 Nisan – (Ultimate, Premium ve PC Game Pass)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bulut, Xbox Series X|S ve PC): 16 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da, daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- EA Sports NHL 26 (Bulut ve Xbox Series X|S): 16 Nisan – (Ultimate ve PC Game Pass)
- Call of Duty: Modern Warfare (Bulut, Konsol ve PC): 17 Nisan – (Ultimate, Premium ve PC Game Pass)
- Little Rocket Lab (Bulut, Konsol ve PC): 21 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da, daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC): 21 Nisan – (Artık Game Pass Premium’da, daha önce sadece Ultimate ve PC Game Pass’teydi)
- Vampire Crawlers (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC): 21 Nisan – (Ultimate ve PC Game Pass)
- Kiln (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC): 23 Nisan – (Ultimate ve PC Game Pass)
Xbox Game Pass’e bu ay veda edecek oyunlar
Bu ay çeşitli sürprizlerin yanı sıra maalesef GTA 5 oyunu Xbox Game Pass kataloğuna veda edecek. 15 Nisan tarihinden itibaren oyunseverler artık Grand Theft Auto serisinin popüler oyununa erişim sağlayamayacak.
15 Nisan’dan itibaren Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar şunlar olacak:
- Ashen (Bulut, Konsol ve PC)
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Bulut, Konsol ve PC)
- Grand Theft Auto V (Bulut, Konsol ve PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Bulut, Konsol ve PC)
- Terra Invicta (PC)