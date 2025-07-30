Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    İnternetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat, iPhone’lar için App Store’a geldi

    Jack Dorsey'in internetsiz mesajlaşma deneyimi vaat eden Bitchat uygulaması Apple App Store platformuna geldi.
    Bitchat
    • Jack Dorsey'in Bitchat uygulaması App Store'a geldi.
    • Artık iPhone kullanıcıları resmi mağazadan yeni mesajlaşma uygulamasına erişebiliyor.
    • Bitchat, kullanıcılara internet olmadan sohbet kurabilme imkanı vaat ediyor.

    Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan yeni mesajlaşma uygulaması Bitchat artık Apple App Store üzerinden iPhone cihazlarına indirilebiliyor. İnternetsiz bir sohbet deneyimi vaat eden platform özel ve güvenli görüşmeler sağlamasıyla öne çıkıyor.

    Bitchat’in rakiplerine göre ayırt edici bulunan noktası, merkezi sunuculara ya da geleneksel bir veri bağlantısına bağlı olmayan, merkeziyetsiz bir iletişim biçimi sunmak olarak vurgulanıyor. Uygulama bunu yapmak için yakındaki cihazları bağlamak üzere Bluetooth veya Wi-Fi kullanıyor ve yerel/geçici bir ağ oluşturuyor.

    Bitchat uygulaması henüz ne yazık ki Google Play Store’da mevcut değil. Sosyal medyadan gelen bazı kullanıcı geri bildirimlerine göre birtakım sahte uygulamalar Android mağazasında Bitchat’i taklit ediyor. Fakat yine de şu anda Android kullanıcıları uygulamayı resmi olarak GitHub’dan indirebilir.

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    Bitchat nedir?

    Mesaj gönderip almak için aktif internet bağlantısı gerektiren WhatsApp, Telegram veya Signal’in aksine Bitchat otonom olarak çalışıyor. Yakındaki cep telefonlarını doğrudan birbirine bağlayarak, kullanıcıların bu yerel iletişim balonu içinde kısa mesaj, sesli mesaj ve hatta sesli ve görüntülü aramalar yapmalarına olanak tanıyor.

    Bu bağımsız yapısı iletişimin kullanıcıların fiziksel yakınlığıyla sınırlı olması nedeniyle uygulamanın kullanımını bir nebze kısıtlıyor. Bir mesajın daha uzun mesafelere ulaşabilmesi için bir zincir gibi bir cihazdan diğerine atlaması gerekiyor.

    Bitchat

    Bu da aynı alanda önemli bir aktif kullanıcı yoğunluğu gerektiriyor. Yine de şirket uygulamanın konserler, spor etkinlikleri veya hücresel kapsama alanının genellikle zayıf olduğu veya hiç olmadığı uzak yerler gibi bazı durumlarda parlayabileceğini düşünüyor.

    Bitchat’te tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Yani içeriğe yalnızca gönderen ve alıcı erişebiliyor. Merkezi sunucular olmadığı için bilgisayar korsanları veya devlet talepleri tarafından hedef alınabilecek birleşik bir veritabanı bulunmuyor.

    Bu model uygulamayı aktivistler, gazeteciler ve çevrimiçi gizlilik için ek bir katman arayan herkes için cazip bir seçenek haline getiriyor. Fakat uygulamanın uzaktan iletişim için gerçekten işlevsel hale gelmesi için yaygın olarak benimsenmesi gerekiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.