İnternetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat, iPhone’lar için App Store’a geldi

Jack Dorsey'in Bitchat uygulaması App Store'a geldi.

Artık iPhone kullanıcıları resmi mağazadan yeni mesajlaşma uygulamasına erişebiliyor.

Bitchat, kullanıcılara internet olmadan sohbet kurabilme imkanı vaat ediyor.

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan yeni mesajlaşma uygulaması Bitchat artık Apple App Store üzerinden iPhone cihazlarına indirilebiliyor. İnternetsiz bir sohbet deneyimi vaat eden platform özel ve güvenli görüşmeler sağlamasıyla öne çıkıyor.

Bitchat’in rakiplerine göre ayırt edici bulunan noktası, merkezi sunuculara ya da geleneksel bir veri bağlantısına bağlı olmayan, merkeziyetsiz bir iletişim biçimi sunmak olarak vurgulanıyor. Uygulama bunu yapmak için yakındaki cihazları bağlamak üzere Bluetooth veya Wi-Fi kullanıyor ve yerel/geçici bir ağ oluşturuyor.

Bitchat uygulaması henüz ne yazık ki Google Play Store’da mevcut değil. Sosyal medyadan gelen bazı kullanıcı geri bildirimlerine göre birtakım sahte uygulamalar Android mağazasında Bitchat’i taklit ediyor. Fakat yine de şu anda Android kullanıcıları uygulamayı resmi olarak GitHub’dan indirebilir.

Bitchat nedir?

Mesaj gönderip almak için aktif internet bağlantısı gerektiren WhatsApp, Telegram veya Signal’in aksine Bitchat otonom olarak çalışıyor. Yakındaki cep telefonlarını doğrudan birbirine bağlayarak, kullanıcıların bu yerel iletişim balonu içinde kısa mesaj, sesli mesaj ve hatta sesli ve görüntülü aramalar yapmalarına olanak tanıyor.

Bu bağımsız yapısı iletişimin kullanıcıların fiziksel yakınlığıyla sınırlı olması nedeniyle uygulamanın kullanımını bir nebze kısıtlıyor. Bir mesajın daha uzun mesafelere ulaşabilmesi için bir zincir gibi bir cihazdan diğerine atlaması gerekiyor.

Bu da aynı alanda önemli bir aktif kullanıcı yoğunluğu gerektiriyor. Yine de şirket uygulamanın konserler, spor etkinlikleri veya hücresel kapsama alanının genellikle zayıf olduğu veya hiç olmadığı uzak yerler gibi bazı durumlarda parlayabileceğini düşünüyor.

Bitchat’te tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Yani içeriğe yalnızca gönderen ve alıcı erişebiliyor. Merkezi sunucular olmadığı için bilgisayar korsanları veya devlet talepleri tarafından hedef alınabilecek birleşik bir veritabanı bulunmuyor.

Bu model uygulamayı aktivistler, gazeteciler ve çevrimiçi gizlilik için ek bir katman arayan herkes için cazip bir seçenek haline getiriyor. Fakat uygulamanın uzaktan iletişim için gerçekten işlevsel hale gelmesi için yaygın olarak benimsenmesi gerekiyor.