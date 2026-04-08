Samsung Galaxy S24 ve S23 için kritik güvenlik yaması geldi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Nisan 2026 güvenlik yamasının dağıtımını cihazlarına getirmeye devam ediyor. Son olarak şirket, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri için beklenen güncellemeyi yayınladı. Fan Edition (FE) seçenekleri de bu güncellemeden yararlandı.

Samsung’un bu hamlesi, en yeni amiral gemisi telefonlar için yapılan güncellemenin hemen ardından geliyor. Güncelleme, markanın cihazlarının yüksek performansını koruma konusundaki kararlılığını pekiştirerek toplamda 47 farklı güvenlik açığını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Samsung’dan hata düzeltmelerine odaklanan yeni güncelleme

Güvenlik odaklı bu güncelleme, yeni arayüz özelliklerinin gelmesinden önce Android 16 sisteminin kararlılığını sağlamak için önemli kabul ediliyor. Güncellemenin dağıtımı resmi olarak Güney Kore’de başladı ve önümüzdeki günlerde diğer küresel pazarlara da ulaşması bekleniyor.

Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modelleri için yazılım sürümü CZCH, Galaxy S24 FE için CZD2 sürümüyle tanımlanıyor. Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra’nın ana modelleri EZCI sürümüne sahipken, Galaxy S23 FE ise DZCH tanımlayıcısına sahip.

Samsung tarafından sağlanan bilgilere göre bu ayki güvenlik yaması işletim sisteminde ve One UI’da bulunan 47 güvenlik açığını gideriyor. Snapdragon işlemcili cihazların, Exynos çipli modellere kıyasla dört daha az yama aldığını belirtmekte de fayda var.

SammyFans’ın haberine göre güncellemenin odak noktası bu aşamada yeni özellikler eklenmeden, tamamen güvenlik ve hata düzeltmeleri olarak vurgulanıyor. Güvenlik iyileştirmelerine ek olarak bu yama One UI 8.5 Beta programının genişletilmesinin önünü açıyor.

Galaxy S24 serisi kullanıcıları belirli bölgelerde testlere zaten erişebiliyor. Dahili sürümler ise Galaxy S23 serisinin de yakında programa katılacağını gösteriyor. Öte yandan Galaxy S23 FE için herhangi bir test belirtisi yok ve cihazın zaman çizelgesi gizli tutuluyor.

Listelenen cihazların sahipleri, cihazın yazılım güncelleme ayarlarına erişerek indirme işleminin kullanılabilirliğini kontrol edebilir. Kullanıcıların bu işlemi akıllı telefon şarj cihazına bağlıyken ya da pil seviyesi yüzde 50’nin üzerindeyken gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.