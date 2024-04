Samsung Galaxy S23 FE için One UI 6.1 güncellemesi geldi

Teknoloji devi Samsung tarafından geçen yılın Ekim ayında piyasaya sürülen Galaxy S23 FE modeli bugün One UI 6.1 güncellemesi almaya hak kazandı. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan One UI 5.1 arayüzüyle çalışmaya başlayan cihaz, Kasım ayında Android 14 tabanlı One UI 6.0‘ya güncellenmişti. Şimdi yeni güncellemeye ulaşan model, kullanıcılar için daha güncel ve gelişmiş bir deneyim ortaya koyuyor.

Yakın zaman önce ortaya çıkan iddialar, Galaxy S23 FE’nin One UI 6.1 yazılım güncellemesi almaya hak kazandığına işaret etmişti. Serinin diğer modelleri beklenen güncellemeye daha önce ulaşırken, S23 ailesinin uygun fiyatlı seçeneği de nihayet güncellemeye ulaştı. İşte detaylar…

Galaxy S23 FE için One UI 6.1 güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor

Samsung’un yeni güncellemesi, Galaxy S23 FE cihazlarına şimdilik yalnızca Hindistan pazarında gelmiş durumda. S711BXXU2CXCF model numarasıyla karşımıza çıkan güncelleme, yaklaşık 2.8 GB dosya boyutu içeriyor. Arayüz konusunda önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapan güncelleme, kullanıcılara birbirinden ilgi çekici yeni araç ve işlevler kazandırıyor.

SamMobile’ın haberine göre şu anda kademeli bir şekilde dağıtılmaya devam eden güncelleme, yavaş yavaş küresel çapta kullanıcılarla buluşuyor. Dolayısıyla Türkiye’de Galaxy S23 FE kullanıcılarının da yakında One UI 6.1 yazılımına ulaşmaya başlayacağı vurgulanıyor. Güncellemeyi manuel bir şekilde taramak için cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Yazılım Güncelleme ekranından yeni güncellemeyi kontrol etmeniz mümkün.

Peki ya yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S23 FE’ye hangi özellikler gelecek? Yüksek performanslı bu akıllı telefon, artık Galaxy AI yapay zeka yeteneklerini bünyesinde barındıracak. Mesaj-çağrılarda gerçek zamanlı çeviri, ses transkripsiyonu, AI tabanlı duvar kağıdı oluşturucu gibi birbirinden ilgi çekici yeni özellikler sunulacak.

Samsung Galaxy S23 FE teknik özellikleri