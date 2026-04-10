Revolut’un mobil uygulaması Türkiye’de erişime açıldı

Fintech devi Revolut bir süredir Türkiye pazarına giriş yapmak için hazırlık gerçekleştiriyor. Dijital bankacılık şirketi, ülkemizde faaliyet göstermek adına geçtiğimiz aylarda FUPS ile masaya oturmuştu. Öte yandan yeni açılan iş ilanları da Revolut’un Türkiye’ye geleceğinin sinyallerini vermişti. Şimdi bu konuda somut bir adım atıldı.

Revolut’un mobil uygulaması Türkiye’deki uygulama mağazalarında sessiz sedasız bir şekilde yerini aldı. Artık şirketin ülkemizde tam anlamıyla faaliyete geçmesi an meselesi gibi görünüyor. Şu anda uygulama indirilebilse de kullanıcılar bekleme listesine yönlendiriliyor.

Revolut için lisans süreci devam ediyor

Revolut’un mobil uygulaması her ne kadar şu anda Türkiye’deki uygulama mağazalarında görülmeye başlansa da şirketin ülkemizde tam faaliyete geçmesi için lisans alması gerekiyor. Fakat bu konuda şirket, sıfırdan lisans süreci yerine satın alma olasılığını değerlendiriyor.

Bu konuda dijital bir banka hizmeti olan FUPS’u satın almayı değerlendiren Revolut, halihazırda BDDK’dan faaliyet izni alan bu şirket üzerinden ülkemize giriş yapabilir. Fakat yine de olası bir satın alma işlemi doğrudan BDDK onayına tabi tutulacak.

Şimdilik Revolut’un lisans süreciyle alakalı nasıl bir yol izleyeceği kesin olarak bilinmese de şirketin Türkiye operasyonları için çekirdek bir yönetici kadrosu oluşturduğu öne sürülüyor.

Max Karpis konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Revolut uygulaması artık Türkiye’de Google Play ve App Store’da mevcut. Kullanıcılar Revolut hizmetlerine kaydolamıyorlar. Fakat muhtemelen hizmetin lansmanı için bekleme listesine katılabilirler. Bu bana, Revolut’un Hindistan’da yaptığı gibi yeni bir uygulama geliştirmek yerine, Türkiye’de hizmet sunmak için ana uygulamasını kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu, Revolut’un Türk pazarına girmeye hazırlandığının bir başka açık işareti. Şirket ülkede çekirdek bir yönetici ekibi oluşturdu ve Revolut’un yerel bir bankayı satın almak istediğine dair bir söylenti vardı.”

"The Revolut app is now available on Google Play and the App Store in Turkey🇹🇷. Users can't sign up for Revolut services, but they can presumably join the waitlist for the service's launch. This indicates to me that Revolut plans to use its main app to offer services in Turkey,… — Max Karpis (@maxkarpis) April 10, 2026