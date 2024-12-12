Popüler kripto para borsası MEXC için Türkiye’den erişim engeli

MEXC bugün Türkiye'de erişim engeli cezasına çarptırıldı.

SPK'nın aldığı engelleme kararı, platformun mevzuatlara uyumluluk sağlamamasından kaynaklanıyor.

MEXC yaptığı son açıklamada gerekli izinleri almak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Popüler kripto para borsası MEXC bugün Türkiye’de erişim engeli cezasına çarptırıldı. 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren global platform, ülkemizde de ilgi gören kripto borsalarından biri olarak hizmet veriyordu. Ancak uygulama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) engeline takıldı.

SPK’nın kripto para düzenlemeleri bağlamında almış olduğu bu dikkat çekici erişim engeli cezası, MEXC’nin şu anda ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Mahkeme kararı doğrultusunda alınan yasakla beraber platformun ülkemizdeki hizmetleri sonlandırıldı. SPK’nın bu yasağının hemen ardından MEXC’den de konuya ilişkin açıklama geldi.

MEXC neden erişim engeli cezası aldı?

SPK’nın aldığı erişim engeli kararının sebebi henüz resmi olarak açıklanmasa da tahminlere göre bu karar, MEXC’nin henüz Türkiye’de yerel bir temsilci atamaması ve aynı zamanda SPK’dan gerekli lisans izinlerini almamasından kaynaklanıyor. Mevzuata uymadığı öne sürülen MEXC, bu nedenle erişim engeline çarptırılmış durumda.

Bilindiği üzere Türkiye pazarında faaliyet gösteren global kripto para platformları için bazı gereklilikler bulunuyor. Bu uygulamaların Türkiye’de yerel temsilci atamaları zorunlu kılınıyor. Bu noktada temsilcinin MASAK ve diğer ilgili kurumlarla iletişim halinde olması bekleniyor.

Öte yandan lisans başvurusu ve izin şartları da zorunluluklar arasında yer alıyor. Türkiye pazarında hizmet veren platformların SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu), BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) veya diğer düzenleyici kurumlardan izin almaları şart koşuluyor.

SPK’nın atmış olduğu bu hamle, yetkisiz kripto para borsalarının bireysel yatırımcılara yönelik olası risklerini en aza indirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

MEXC’den açıklama geldi

MEXC’nin Türkiye’deki kullanıcılar için duyurular gerçekleştirdiği resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı ilk açıklamada, teknik sebeplerden dolayı şu anda platforma Türkiye’de geçici olarak erişilemediğini ifade edildi.

MEXC bir sonraki açıklamasında Türkiye’de uygulanan erişim engeli cezasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve uyumluluk süreciyle alakalı ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Şirketin açıklaması şu şekilde oldu: