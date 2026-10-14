Galaxy S23 serisi için One UI 9 güncellemesi yayınlandı

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Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9'un kararlı sürümünü 14 Ekim 2026'da Güney Kore'de Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra için dağıtmaya başladı.

Güncelleme beta kullanıcılarında 500 MB'ın altında, One UI 8.5'ten geçen cihazlarda ise yaklaşık 3 GB tutuyor ve Ekim 2026 güvenlik yamasını içeriyor.

One UI 9, Galaxy S23 serisinin alacağı son büyük Android güncellemesi olurken Samsung Türkiye için bir dağıtım tarihi açıklamadı.

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzünün kararlı sürümünü Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için dağıtmaya başladı. Güncelleme 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Güney Kore’deki kullanıcılara ulaştı ve şirketin 2023 model amiral gemileri için son büyük Android sürümü olma özelliğini taşıyor.

Bu adım, Samsung’un geçen hafta Galaxy S24, Z Fold6 ve Z Flip6 için başlattığı dağıtımın devamı niteliğinde. Söz konusu modellerde de güncelleme önce Kore’de çıkmış, ardından 12 Ekim’de ABD’deki kullanıcılara ulaşmıştı. Böylece kararlı One UI 9, almaya uygun en eski Galaxy S modellerine de gelmiş oluyor.

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Galaxy S23 için One UI 9 güncellemesinin boyutu ne kadar?

Dağıtım ilk olarak One UI 9 beta programına katılan kullanıcılarla başladı. Android Authority’nin haberine göre güncelleme ilk aşamada yalnızca Güney Kore’deki beta kullanıcılarından oluşan sınırlı bir gruba sunuldu ve bu cihazlarda paket 500 MB’ın altında kalıyor.

Samsung Members forumundaki kullanıcı paylaşımları ise beta dışında kalan Koreli kullanıcıların da gün içinde güncellemeyi almaya başladığını gösteriyor. SammyGuru’nun haberine göre One UI 8.5’ten doğrudan geçen cihazlarda tam paket indirildiği için boyut yaklaşık 3 GB’a çıkıyor. GZIF ile biten yapı numarasıyla gelen güncelleme, Ekim 2026 güvenlik yamasını da içeriyor.

Galaxy S23 serisinin son büyük Android güncellemesi

Galaxy S23 serisi Şubat 2023’te Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile piyasaya çıkmıştı. Samsung bu modeller için dört büyük işletim sistemi güncellemesi sözü verdiğinden Android 17, serinin alacağı dördüncü ve son büyük sürüm oluyor. SamMobile de Samsung’un One UI 9’u Galaxy S23 serisi için son büyük güncelleme olarak doğruladığını belirtiyor. Dolayısıyla telefonların Android 18 tabanlı One UI 10’u alması beklenmiyor, ancak beş yıllık güvenlik desteği kapsamında yamalar 2028’in başına kadar daha seyrek aralıklarla gelmeye devam edecek.

Özellik tarafında ise tablo henüz netleşmiş değil. Android Authority, Kore’deki sürüm notlarının güncellenmediğini, bu nedenle S23 serisinin yeni Galaxy AI özelliklerinin tamamını mı yoksa yalnızca One UI 8.5’e göre arayüz yeniliklerini mi alacağının belli olmadığını vurguluyor. Samsung’un One UI 9 duyurusundaki dipnotlar yine de bir ipucu veriyor. Buna göre arka planda gereksiz izin erişimlerini cihaz üzerindeki yapay zekayla tespit eden Gizlilik Uyarıları, Galaxy S23’te de destekleniyor.

One UI 9 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Samsung, Galaxy S23 serisi için Türkiye’ye yönelik bir dağıtım tarihi açıklamadı. Android Authority önceki dağıtımlara dayanarak diğer bölgelerin güncellemeyi bir iki hafta içinde almasını beklerken SammyGuru küresel pazarların büyük bölümü için gelecek haftayı işaret ediyor. Ancak bu öngörüler resmi bir takvime değil, önceki modellerdeki dağıtım sıralamasına dayanıyor. Örneğin Galaxy S24 serisinde Kore’deki ilk dağıtım ile ABD’deki dağıtım arasında altı gün geçmişti.

Güncelleme Türkiye’deki cihazlara ulaştığında Ayarlar menüsündeki Yazılım güncelleme bölümünden İndir ve yükle seçeneğiyle kurulabilecek. Samsung’un 2023 model telefonlarındaki dağıtım da yalnızca S23 serisiyle sınırlı kalmadı. Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 aynı gün Güney Kore’de kararlı One UI 9’u almaya başladı ve Android 17, bu iki katlanabilir model için de son büyük güncelleme olacak.