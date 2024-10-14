OPPO K12 Plus uygun fiyatı ve devasa piliyle tanıtıldı

OPPO uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek sundu. Şirket, K serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha ekledi. Bütçe dostu bir fiyata sahip olan OPPO K12 Plus resmen tanıtıldı.

OPPO’nun yeni telefonu düşük fiyata yüksek performans talep eden tüketiciler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 6.400 mAh’lik devasa pil kapasitesi ve yüksek performanslı Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alıyor. İşte OPPO K12 Plus’ın teknik özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

OPPO K12 Plus özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 2 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.400 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 6.400 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Yeni OPPO modeli halkalarla ayrılmış iki sensörlü ve LED flaşlı kamera modülünün yer aldığı şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip model, fiyatına göre iddialı bir performans vaat ediyor. Cihazda 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri yer alırken; aynı zamanda 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı opsiyonları bulunuyor.

120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran ile karşımıza çıkan OPPO K12 Plus modeli gelişmiş bir görüntüleme deneyimi ortaya koyuyor. Mobil fotoğrafçıları da unutmayan OPPO K12 Plus’ta optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Modelin ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 arayüzüyle çalışan OPPO K12 Plus, yapay zeka temelli bazı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu özelliklerin neler olduğu şimdilik net bir şekilde belirtilmiyor. 80 watt hızlı şarj destekli cihaz, 6.400 mAh batarya kapasitesiyle donatılarak uzun ömürlü bir pil deneyimi vaat ediyor. Ayrıca modelde 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri sunuluyor.

OPPO K12 Plus fiyatı

OPPO’nun bütçe dostu yeni telefonu uygun fiyat etiketi ile piyasaya çıktı. Cihaz 1.799 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 8 bin 700 TL’ye tekabül ediyor. Şimdilik yalnızca Çin’de raflara gelen modelin çok yakında global pazarda da satışa sunulacağı belirtiliyor.

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