OPPO Find X7 serisi 1 milyon satış eşiğini geçti

Kısa süre önce piyasaya çıkan OPPO Find X7 serisi akıllı telefon modelleri şimdiden büyük bir satış başarısına ulaştı. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan ve çok yakında küresel pazarda da boy göstereceği tahmin edilen modeller, standart cihazın yanı sıra üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan Find X7 Ultra seçeneğini kapsıyor.

OPPO’nun yurt dışı pazarlama, satış ve hizmetten sorumlu başkanı Billy Zhang yapmış olduğu son açıklamada, serinin 1 milyon ön sipariş sayısını geride bıraktığını bildirdi. Son derece şık bir tasarımla karşımıza çıkan cihazlar, performans canavarı özellikleriyle raflarda öne çıkan bir opsiyon haline gelmeye başladı.

OPPO Find X7 serisi Çinli tüketicilerin ilgi odağı haline geldi

Henüz ön sipariş aşamasında önemli bir dönüm noktasını geride bırakmayı başaran OPPO Find X7 serisi, modern tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile dikkat topluyor. Billy Zhang yaptığı açıklamada, seriye yönelik olarak şimdiden büyük bir ilgi olduğunu ifade ediyor.

İlk etapta sadece Çin pazarıyla sınırlı tutulan satışların ilerleyen aylarda diğer ülkelerde de gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Kırılan yeni rekorla birlikte ise küresel pazardaki tüketicilerin beklentileri daha fazla yükseliyor.

Serinin standart modelinde Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 çipi yer alıyor. Find X7 Ultra’da ise Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti karşımıza çıkıyor. Son olarak şirket, çok yakında seriye bir model daha eklemeyi planlıyor. OPPO Find X7 Ultra Satellite adı verilecek bu cihaz, uydu bağlantısı desteğiyle serinin en üst düzey seçeneği olacak.

OPPO Find X7 teknik özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9300

MediaTek Dimensity 9300 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop lens

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

100 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

OPPO Find X7 Ultra teknik özellikleri