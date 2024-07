Nostaljik tasarıma sahip Fujifilm Instax Wide 400 artık Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

Fujifilm on yıllık uzun bir aradan sonra nihayet Instax Wide serisini güncelledi. Şirketin yeni “şipşak fotoğraf makinesi” Fujifilm Instax Wide 400 bugün resmi olarak Türkiye’de satışa çıktı. On yıl önceki Instax Wide 300’ün her anlamda geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan ürün, analog formatla anlık fotoğraf çekmek isteyenler için muazzam bir deneyime kapı aralıyor.

Fujifilm’in yeni şipşak fotoğraf makinesi birkaç haftadır Türkiye pazarında büyük bir heyecanla bekleniyordu. Kısa süre önce global lansmanı gerçekleştirilen ürün, otomatik pozlama ve flaş kontrolü gibi ayrıcalıklı özellikleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor. Selefine göre daha etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapan ürün, ilk bakışta adeta 90’lı yılların fotoğraf makinelerini anımsatıyor.

Tasarım konusunda önemli iyileştirmeler alan anlık fotoğraf makinesi, tasarım noktasında tüketicileri ikiye ayırıyor. Bazı tüketiciler için fazla büyük bir yapıya sahip olan bu cihaz, yine de etkileyici görünümüyle bunu bir avantaja dönüştürüyor. Fakat yine de cihazın kolay bir şekilde çantaya sığdırılamayacağını, bunun da bazı tüketiciler için bir dezavantaj olabileceğini hatırlatmakta yarar var.

Fujifilm Instax Wide 400 özellikleri

Hem fotoğrafçılar hem de anı kaydetmeyi seven amatörler için eşsiz bir seçenek olarak öne çıkan cihaz Mini, Square ve Wide olmak üzere üç farklı Instax baskı formatına ev sahipliği yapıyor. Selfie zamanlayıcısı ve açı ayarlama gibi birçok ilgi çekici pratik özelliği bir araya getiren ürün mükemmel Polaroid fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.

Yeniden tasarlanan ve son derece naif bir görünüm ortaya koyan Fujifilm Instax Wide 400 kutu şeklinde bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Yeşil renk tonuyla göz alıcı bir görüntü sunan ürünün grup çekimleri ve manzara fotoğrafları için oldukça ideal bir seçenek olduğu vurgulanıyor.

Otomatik zamanlama özelliği sayesinde özellikle de grup çekimlerinde büyük bir avantaj sağlayan şipşak fotoğraf makinesi, bu sayede arkadaş topluluğunuzda hiç kimsenin kamera arkasında beklememesine yardımcı oluyor. Kamera açı ayarlama desteği sayesinde ise tripod kullanmaya ihtiyaç olmadan en ideal açıdan çekimler yapmanız mümkün kılınıyor. Yakın çekim lensi ile birlikte gelen cihazın 40 cm’ye kadar olağanüstü makro fotoğraflar çekmenize imkan tanıdığı aktarılıyor. Daha uzak çekimler için ise kullanıcıların manzara moduna kolayca geçebileceği ekleniyor.

Fujifilm Instax Wide 400’ün Türkiye fiyatı

Türkiye pazarına nihayet giriş yapan Fujifilm Instax Wide 400 ülkemizde 6 bin 799 TL karşılığında satılacak. Fujifilm’in internet sitesini ziyaret ederek ürünü sipariş etmeniz mümkün.