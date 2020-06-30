Türkiye’nin en büyük sanal kamu teknoloji etkinliği 8 Ekim’de!

Kamu ile özel sektörü bir araya getiren Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı (GICTC) 8 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

Webmasto olarak “Medya Partneri” kapsamında destek verdiğimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi tarafından organize edilen, 8 Ekim 2020’de 500+ katılım ile bu sene ikincisi gerçekleşecek Türkiye’nin en büyük Sanal Konferansı olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’na konuşmacı, sponsor ve katılımcı kayıtları başladı.

Genel olarak ele alınacak konular arasında; Dijital Dönüşüm, COVID-19 Pandemi Süreci ve Dijitalleşme, Milli Teknoloji Hamlesi, Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Teknolojide İnsan, 5G, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Blockchain, Büyük Veri, Siber Güvenlik, KVKK, Akıllı Şehirler & Akıllı Çevre, Artırılmış Gerçeklik & Yapay Zeka, Sanayide Dijital Dönüşüm & Akıllı Üretim, Dijital Çağ’da Yönetişim, Dijital Etik gibi konular yer alıyor.

Etkinliğin katılımcı profili ise şöyle; Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, Müsteşarlıklar, Üniversiteler, Enstitüler, Kamuya Bağlı Medya Kuruluşları ve Dernekler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Kamuya Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Başkanlıkları, Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Son Kullanıcı firmalar, Operatörler, Bankalar, Veri Bilimciler, İş Analistleri, Medya Temsilcileri ve diğer kurum ve kuruluşlar.

8 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye buradaki etkinlik sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Webmasto aracılığıyla katılımınızı belirtmeniz halinde ektinlikten sunulan opsiyonlarda çeşitli indirimlerden faydalanabilirsiniz.