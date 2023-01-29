İyi bir oyun bilgisayarı almadan önce dikkat etmeniz gerekenler

Yeni bir oyun bilgisayarı satın almayı düşünüyorsanız, muhtemelen kafanızda pek çok soru işareti vardır. Önceden yapılandırılmış bir PC mi satın almalı, yoksa toplama bilgisayar mı kurulmalı? Hangi işlemciyi seçmeli, daha iyi bir oyun performansı için en önemli bileşenler hangileri? Mümkün olan en iyi fiyat / performans oranını elde ederek, kendinize en uygun oyun bilgisayarını elde etmeniz için size bir dizi ipucu vereceğiz.

Günümüzde konsol cihazları, en popüler oyun platformu olarak görülebilir. Fakat bilindiği üzere PC’de oyun oynamanın pek çok önemli avantajı vardır. Başta çok yönlülük olmak üzere oyuncular, aynı zamanda konsol pazarında bulamayacakları geniş bir oyun kütüphanesi ile karşılaşmaktadır. Bunlar arasında çok çeşitli strateji oyunu ve MOBA’lar yer alırken; ayrıca League of Legends ve Valorant gibi konsollarda bulunmayan oyunlara erişilebilir. Peki ya oyun bilgisayarı satın alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Sizler için konuya ilişkin tüm püf noktaları bir araya getirdik. İşte detaylar…

Oyun bilgisayarı nedir?

Günümüzde özellikle de gençler arasında oldukça yaygın bir şekilde tercih edilen oyun bilgisayarları, her türlü video oyununu çalıştırmak ve oynamak üzere tasarlanmış bir bilgisayar türü olarak bilinmektedir. Bu cihazlar genellikle ham performans için güç verimliliğinden ödün veren yüksek performansa ve yüksek çekirdek sayılı işlemcilere ev sahipliği yaparak geleneksel PC’lere göre farklılık göstermektedir.

Kullanıcılar için performans canavarı bir oyun deneyimi sunan bu cihazlar, olağanüstü donanımları sayesinde yalnızca oyun oynamak için değil, pek çok farklı fonksiyona erişmek için de sıklıkla tercih edilir. Gaming laptop / Gaming PC olarak da bilinen bu cihazlar, video düzenleme gibi diğer zorlu görevlerde de başarılı bir işlev göstermektedir. Böylelikle çok yönlü bir kullanıma imkan tanıyan oyuncu bilgisayarları, uzun ömürlü bir şekilde kullanıcıların hemen her türden ihtiyaçlarını başarıyla yerine getirmeyi vaat etmektedir.

Oyun bilgisayarı türü: Dizüstü mü? Masaüstü mü?

Oyun bilgisayarı satın alırken kullanıcıların karşısına iki seçenek çıkıyor: Dizüstü oyun bilgisayarı ve masaüstü oyun bilgisayarı… Her ikisinin de kendine özgü çeşitli avantajları ve dezavantajları olmakla birlikte; genellikle masaüstü PC’ler nispeten daha uygun satış fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. Öte yandan istediğiniz mouse ve klavye ile daha rahat kullanabilmenin yanı sıra daha iyi soğutma seçeneklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Oyun laptopları ise taşınabilirlik konusunda artı puan yaratırken, ayrıca bir harici bir monitöre bağlanarak da konforlu bir deneyime kapı aralayabilir.

Masaüstü oyun bilgisayarları, çeşitli noktalarda dizüstü seçeneklere göre ayrıcalık göstermektedir. Bunlar arasında daha fazla güç, daha iyi soğutma sistemleri, daha fazla özelleştirme imkanı, bileşenleri daha kolay yükseltme ya da değiştirme avantajı bulunmaktadır. Ayrıca cihazın bataryaya bağlı olmaması da oyuncu deneyimini artırmaktadır. Dizüstü oyun bilgisayarları ise kolayca istediğiniz yere taşıyıp dilediğiniz yerde oyun oynama konusunda imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte daha az güç tüketimi sağlayarak enerji tasarrufu elde etmenize fırsat tanır. Çevre birimlerinin kullanılmasını zorunlu tutmaz ve masanızda her zaman daha az alan kaplar. Bu noktada tüketiciler, ihtiyaçları çerçevesinde bir karar verebilir.

İyi bir oyuncu bilgisayarı seçerken nelere dikkat etmeli?

Oyuncu bilgisayarı satın alırken pek çok dikkat edilmesi gereken husus bulunmaktadır. Bu konuda öne çıkan başlıca faktörler ise şu şekildedir:

Fiyat

Oyun bilgisayarı satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında ilk seçenek, pek çok kişi için satış fiyatı olarak öne çıkmaktadır. Oyuncu bilgisayarları geniş bir fiyat aralığına sahiptir. Bu nedenle tüketiciler öncelikle kendilerine uygun bir bütçe belirlemeli ve bu bütçeler dahilinde kendilerine en uygun seçeneği tespit etmelidir. Öte yandan iyi bir cihaza ulaşmak için yalnızca piyasadaki en pahalı seçeneklere göz atmamak gerekir. Aradığınız özelliklere uygun, paranızın karşılığını verecek nispeten daha bütçe dostu seçenekler de her zaman bulunmaktadır.

Grafik kartı (GPU)

Bir bilgisayarın en önemli bileşenleri arasında kabul edilen ekran kartları, cihazdaki grafik işleme işlemlerini gerçekleştirir. Bu faktör, özellikle de oyun ve multimedya faaliyetleri için önem taşımaktadır. Bir grafik kartı seçerken mutlaka çekirdek sayısı, saat hızı ve bant genişliği gibi detaylara dikkat edilmelidir. Çekirdek sayısı sayesinde aynı anda kaç farklı görevi yerine getirebileceğiniz belirlenirken; saat hızı ve bant genişliğiyle birlikte ise hız faktörünü güçlendirebilirsiniz. Öte yandan seçeceğiniz GPU’nun monitör ya da ekranınızla uyumlu olup olmadığından da emin olmanız gerekmektedir.

İşlemci (CPU)

Yalnızca bir oyun bilgisayarı alırken değil, herhangi bir PC satın alırken kullanıcılar için en önemli faktörlerden bir tanesi şüphesiz ki işlemcilerdir. CPU’lar, bir bilgisayarın kalbi olarak bilinmektedir. Cihazınızın ne kadar hızlı olacağını ve performansını direkt olarak belirler. Bir işlemcide aranacak en önemli husus, GHz cinsinden ölçülen saat hızıdır. Saat hızı ne kadar yüksek olursa, cihazınız da aynı şekilde daha yüksek hızlara ulaşabilecektir. Bununla birlikte işlemcinin çekirdek sayısına da dikkat etmek gerekir. Günümüzde dört çekirdekli ya da sekiz çekirdekli işlemciler sayesinde aynı anda birçok görevi yerine getirebilir, etkileyici bir performansa ulaşabilirsiniz.

Depolama (HDD, SSD)

Bir bilgisayarın en önemli hayati parçalarından biri olan depolama alanı; işletim sisteminiz, programlarınız ve dosyalarınız dahil olmak üzere tüm verilerinizi saklamaktadır. HDD ve SSD olmak üzere iki ana depolama türü karşımıza çıkmaktadır. HDD geleneksel bir depolama türü olarak bilinirken; SSD’ye göre daha yavaştır. Fakat fiyat olarak daha ucuzdur. SSD ise daha yeni, daha hızlı ve fakat daha pahalı bir teknolojidir. Bütçe aralığı geniş olan tüketicilere genellikle SSD’ler tavsiye edilir.

Bellek (RAM)

RAM’ler bilgisyarınızın verileri geçici olarak depolamak için kullandığı donanım aygıtlarıdır. Dolayısıyla bilgisayarınızdaki RAM kapasitesi ne kadar yüksekte, aynı anda bellekte o kadar fazla veri saklanabilir. Dolayısıyla bu da cihazınızın daha hızlı çalışmasına izin verir. Günümüzde bilgisayarlarda genellikle minimum 4 GB RAM’e yer verilmektedir. Ancak çoklu görevleri yerine getirmek ve oyun oynamak isteyenler için 8 GB ya da 16 GB RAM kapasiteleri daha büyük bir verimlilik sağlar. Bununla birlikte farklı RAM çeşitlerinin de bulunduğunu hatırlatmakta yarar var. Örneğin DDR4 RAM’ler, DDR3 RAM’lere göre daha yeni bir teknolojidir ve çok daha hızlı bir performans sunar.

Ekran / monitör

Oyuncu bilgisayarı satın alırken en önemli hususlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki ekranlardır. Oyun odaklı bir ekran deneyimi için genellikle 13, 15 ya da 17 inçlik ekranlar iyi bir performans sunar. Bununla birlikte çözünürlük ve ekranda görünen piksel sayısı da büyük önem arz eder. Ekranınızın çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa elde edilen görüntü de o kadar keskin olur. Günümüzde 1440p/4K ekranlar iyi bir deneyime ulaşmanız için ideal seçenekler arasında yer alır. Öte yandan ekran seçiminde bir diğer önemli husus, yenileme hızlarıdır. Bu faktör, ekranın saniyede kaç kez yeni bir görüntü sunabileceği anlamına gelir ve hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Her hertz bir görüntüye eşittir. Ani geçişler olmadan oyun oynamak için ise en az 144 Hz’lik bir ekrana sahip olmanız gerekmektedir.

Soğutma

Oyun bilgisayarları ile ilgili en büyük problemlerden biri, cihazların oldukça hızlı bir şekilde ısınmasıdır. Büyük oyunların tüketimi, cihazın fazla ısınmasına yol açar. Bunun sonucu olarak ise cihazın performansında büyük kayıplar meydana gelir. Bu tarz sorunlarla karşılaşmak istemeyenler için ise soğutma sistemleri önemli bir rol oynamaktadır. PC’de yüksek performanslara ulaşmak isteyenlerin soğutma teknolojilerine de dikkatle yaklaşması önemlidir.

Ses

Oyuncu bilgisayarları için diğer bir önemli husus ise ses sistemleridir. Genelde oyuncular, özellikle de çevrim içi oyunlarda ‘ses kasmak’ için iyi bir oyuncu kulaklığı tercih etmektedir. Ancak hikayeli oyunlarda kulaklığın yanı sıra çoğunlukla cihazın kendi ses sisteminden yararlanılır. Hal böyleyken kullanıcıların daha iyi bir atmosfere sahip olmak adına yüksek, kaliteli ve derinlikli bir sese ihtiyacı vardır.

Oyuncu ekipmanları / aksesuarları

Oyuncular temel bir klavye ve fare düzeneği ile pek çok oyunda ortalama bir performansa ulaşabilir. Ancak özellikle de rekabetçi oyunlarda mekanik klavyeler ve oyuncu fareleri öne çıkmaktadır. Bu sayede oyuncular daha iyi bir performansa ulaşabilmektedir. Ayrıca gamepad aygıtları da oyuncular için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Xbox, PlayStation ve üçüncü taraf denetleyicileri USB veya Bluetooth üzerinden etkinleştirilebilir. Böylelikle oyunculara pratik bir kullanım imkanı sağlanmış olur. Ayriyeten oyun deneyimini daha üst noktalara çıkarmak isteyenler için iyi bir oyuncu kulaklığı gerekmektedir. Oyun esnasında iletişimden kesilmemek için kulaklığın kaliteli bir mikrofona da ev sahipliği yapması önemlidir.

İşletim sistemi

İşletim sistemi, bir bilgisayarı çalıştıran yazılım olarak bilinmektedir. Piyasadaki en popüler işletim sistemleri Windows ve macOS olarak öne çıkmaktadır. Windows, bilgisayar oyunları için Apple’ın macOS yazılımına göre daha pratik bir deneyim sunar. macOS’un video düzenleme ve yaratıcı etkinlikler için tercih edildiği söylenebilir. Geniş bir oyun ve uygulama desteğine sahip olmak isteyen oyuncular için genellikle Microsoft’un Windows 10 / 11 işletim sistemleri tavsiye edilmektedir.

Oyuncu bilgisayarı nereden satın alınır?

Oyuncu bilgisayarı satın almak için günümüzde pek çok farklı adres bulunmaktadır. Fakat kullanıcıların bu noktada güvenilir bir platformu tercih etmesi son derece önemlidir. Birçok online perakende satış sitesi, nispeten kapalı bir iletişim yapısına sahiptir. Tüketiciler, ürünle alakalı teknik destek almak istediğinde, kısıtlı iletişim imkanlarından yararlanır. Taksit Market ise oyuncu bilgisayarı ya da oyun ekipmanı satın almayı düşünenler için en ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bütçe dostu fiyat ve taksit seçenekleri, hızlı teknik destek ekibi ile dikkat çeken platform, oyuncular için en iyi kaliteyi en uygun fiyatlarla bir araya getirmektedir.

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Sonuç

Oyuncu bilgisayarı satın almak isteyenler için dikkat edilmesi gereken en önemli hususları sizler için bir araya getirdik. Bu noktada seçimler, elbette ki tüketicilerin ihtiyaç ve bütçelerine kalmıştır. Kimi kullanıcılar için ekran kalitesi daha büyük bir önem arz ederken, kimileri için ise GPU / CPU gibi bileşenler daha önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan yine ihtiyaca bağlı olarak kullanıcılar depolama alanı ya da oyuncu ekipmanları gibi konularda fiyatla ilişkili olarak taviz gösterebilir. Dolayısıyla aradığınız temel özellikler neler ise, o doğrultuda seçimlerinizi gerçekleştirmenizde fayda olacaktır.