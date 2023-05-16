iPhone için Phone Link tüm Windows 11 kullanıcılarına sunuldu

Teknoloji devi Microsoft, iPhone sahibi kullanıcıların cihazı bilgisayara bağlayabilmesi için Phone Link uygulamasını başlattı. Windows 11’in iMessage aracılığıyla mesaj gönderebilmesi, arama yapıp alabilmesi ve tüm cihaz bildirimlerini direkt bir şekilde PC’den görüntüleyebilmesi için cihaza bağlanmasına izin vermeniz gerekiyor.

Microsoft geçen ayın sonlarında Windows 11 için iMessage desteği geleceğini duyurmuştu. Fakat bu özelliğin Mayıs ayı ortalarında tüm kullanıcılara sunulmaya başlanacağı bildirilmişti. Bu konuda şirket sözünü tuttu ve kullanıcılar nihayet heyecanla beklenen yenilikten yararlanabilmeye başladı. İşte detaylar…

iPhone kullanıcılarına Phone Link desteği 85 bölgede kullanılabilecek

iPhone desteği ile güncellenen yeni Phone Link uygulaması şu anda 85 bölgede erişilebiliyor. Artık bu uygulama üzerinden aramalar, kısa mesajlar ve bildirimler için Bluetooth üzerinden bir iOS uyumluluğu gerçekleşecek.

Bağlantı kurulduğu andan itibaren program, Phone Link’teki iMessage hizmeti üzerinden mesaj iletme, Bluetooth ile dosya transferi yapma ve Apple’ın diğer iPhone cihazlarına kısa mesaj gönderme gibi yeteneklere sahip olacak. Microsoft’un bu yenilik ile ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Önemli zamanlarda arkadaşlarınızla ve ailenizle zahmetsizce bağlantı kurabilmenin çok önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle bu güncellemeyi başlatmak için muhafazakar bir yaklaşım benimsedik. Kullanıcılarımız için en yüksek kalitede deneyim sağlamak amacıyla, Windows Insider’larımızdan önizleme aşamasında etkileşimde bulunmalarını ve geri bildirimde bulunmalarını istedik. “Windows bilgisayarımda tam olarak umduğum şey buydu” gibi olumlu geri bildirimler duyduk ve Mayıs ayı ortasına kadar tüm kullanıcıların etkinleştirdiği Windows 11 kitlemize aşamalı olarak sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz.”

Phone Link uygulaması ne işe yarıyor?

Bugün itibariyle iPhone cihazları tarafından desteklenmeye başlanan Phone Link uygulaması, kullanıcılara pek çok ayrıcalık sunuyor. Bunlar arasında öne çıkan unsurları şu şekilde sıralamak mümkün: