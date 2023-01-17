iPhone 14 fiyatları yükseldi: En pahalı model 59 bin 199 TL oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün pek çok sürpriz ile karşımıza çıktı. Öncesinde herhangi bir duyuru gerçekleştirmeden bir dizi yeni ürününü piyasaya duyuran şirket, tüm dünyada teknoloji meraklılarının gözlerini üzerinde toplamayı başardı. M2 Pro ve M2 Max işlemciler tanıtıldı. Bunun yanı sıra 14 ve 16 inçlik yeni MacBook Pro ile yeni Mac mini duyuruldu. Son olarak şirket, heyecanlandıran bu gelişmelerin akabinde iPhone 14 fiyatları için zam yaptı.

2023 yılındaki ilk zammını duyuran Apple, Türkiye’de listelenen bazı yeni fiyatlarını listelemeye başladı. Eylül 2022’de tüm dünyada piyasaya tanıtılan iPhone 14 serisi, yaklaşık 2 bin liralık bir zamla karşılaştı. Serinin önceki modellerinde şimdilik bir fiyat artışı yaşanmadı. Amiral gemisi cihazların başlangıç fiyatı ise gelen son güncellemeyle beraber 59 bin 199 TL’ye kadar çıktı.

iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu? (2023)

Geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 14 modeli için başlangıç fiyatı 32 bin 999 TL (128 GB depolama) oldu. 256 GB’lık seçenek 35 bin 599 TL’ye çıkarken; 512 GB versiyonu ise 40 bin 899 TL’ye yükseldi. iPhone 14 Plus cihazı 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık sürümleriyle sırasıyla 36 bin 999 TL, 39 bin 599 TL ve 44 bin 899 TL’den alıcılara sunulmaya başladı.

Dinamik Ada tasarımı ve Bionic A16 işlemcisiyle performans canavarı bir deneyime olanak tanıyan iPhone 14 Pro, 128 GB’lık sürümüyle 41 bin 999 TL’den satılmaya başladı. 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık seçenekler sırasıyla 44 bin 599 TL, 59 bin 899 TL ve 55 bin 199 TL’den alıcılara sunuluyor. iPhone 14 Pro Max cihazı ise aynı depolama seçenekleriyle sırasıyla 45 bin 999 TL, 48 bin 599 TL, 53 bin 899 TL ve son olarak 59 bin 199 TL’den listeleniyor.

Apple’ın amiral gemisi dört cihazı da fiyat zammından etkilenmiş durumda. Cihazların başlangıç fiyatlarının eski ve yeni halleri ise şu şekilde görülüyor:

iPhone 14 : 32 bin 999 TL (eski fiyatı 30 bin 999 TL)

: 32 bin 999 TL (eski fiyatı 30 bin 999 TL) iPhone 14 Plus : 36 bin 999 TL (eski fiyatı 34 bin 999 TL)

: 36 bin 999 TL (eski fiyatı 34 bin 999 TL) iPhone 14 Pro : 41 bin 999 TL (eski fiyatı 39 bin 999 TL)

: 41 bin 999 TL (eski fiyatı 39 bin 999 TL) iPhone 14 Pro Max: 45 bin 999 TL (eski fiyatı 43 bin 999 TL)

Apple, bugün itibariyle iPhone 14 cihazlarına gelen zammı yalnızca Türkiye pazarında gerçekleştirdi. Dolayısıyla söz konusu fiyat güncellemesinin küresel olmadığı anlaşıldı. Şu anda iPhone 15 serisi için geliştirme çalışmalarını devam ettiren şirket, eylül ayında yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürecek.