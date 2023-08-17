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    Haberler Teknoloji

    iOS 17’nin bazı özellikleri hemen yayınlanmayacak

    Apple, iOS 17'nin bütün özelliklerini hemen kullanıma açmayacak. Yeni güncelleme ile tanıtılan bazı işlevler, kademeli olarak yayınlanacak.
    Görsel: ZDNET

    Teknoloji devi Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde, iPhone akıllı telefonların yeni işletim sistemi olan iOS 17 özellikleri ile karşımıza çıktı. iMessage’dan gönderilen sesli mesajları yazılı olarak okuma, FaceTime’da sesli veya videolu mesaj bırakma ve Bekleme Modu başta olmak üzere pek çok yeniliği beraberinden getiren güncellemenin final sürümü Eylül ayında yayınlanacak.

    Fakat iPhone sahipleri, bazı özellikleri kullanabilmek için uzun bir süre beklemek zorunda kalabilir. Zira ABD merkezli şirket, iOS 17’nin bütün yeteneklerini aynı anda kullanıcılarına sunmayacağını açıkladı. Apple resmi web sayfasından yayınladığı bildiride, yeni iOS güncellemesi için geliştirdiği bazı işlevleri Eylül ayından sonra, kademeli olarak piyasaya süreceğini belirtti.

    Gecikmeli olarak çıkacak iOS 17 özellikleri

    Günlük uygulaması

    Apple’ın gecikmeli olarak yayınlayacağı ilk özellik, “Yazmak ve hatırlamak için yeni bir uygulama” mottosuyla tanıtılan “Günlük” aplikasyonu olacak. Şirketin “Değerli anları kutlamak ve unutulmaz anıları saklamak için yepyeni bir yol.” olarak nitelendirdiği Günlük uygulaması şu ifadelerle anlatılıyor:

    Günlük, özel anları düşünüp yeniden yaşamanın yeni bir yolunu sunuyor.* Hayatınızdaki önemli olaylar veya günlük aktivitelerle ilgili düşüncelerinizi not alın. Tüm kayıtlarınızı fotoğraflar, müzikler, ses kayıtları ve daha pek çok şeyle ayrıntılandırın. Önemli anları işaretleyin ve yeni fikirler edinmek veya yeni hedefler belirlemek için daha sonra tekrar gözden geçirin.

    iOS 17 Günlük
    Görsel: Apple

    İnternet üzerinden AirDrop aktarımı

    AirDrop kapsama alanından çıksanız bile, hem siz hem de alıcı kişi iCloud hesabında oturum açtığında, paylaştığınız içeriği internet üzerinden yüksek kalitede ve güvenli bir şekilde gönderebilmenizi sağlayan yeni AirDrop özelliği, iOS 17’nin dikkat çeken yenilikleri arasında bulunuyor. Fakat Apple bu fonksiyonu Eylül ayından sonra yayınlayacağı bir başka güncellemeyle birlikte kullanıcılarına sunacak.

    Apple Müzik için ortak çalma listesi

    Apple Müzik için geliştirilen yeni “Ortak Çalma Listeleri” de Apple tarafından geçici bir süreliğine askıya alınmış durumda. Bu özellik hayata geçirildiğinde, birden fazla Apple Müzik kullanıcısı paylaşılan bir çalma listesine şarkı ekleyebilecek, listedeki şarkıların sıralamasını değiştirebilecek ve isterse müzikleri kaldırabilecek.

    iOS 17 ne zaman yayınlanacak?

    Apple her sene olduğu gibi iOS işletim sisteminin yeni sürümünü Eylül ayında piyasaya sürecek. Küçük bir hatırlatma yapacak olursak; bir önceki yıl yayınlanan iOS 16 güncellemesi 12 Eylül gününde indirmeye sunulmuştu. Apple güncelleme takvimine bağlı kalırsa, iOS 17’nin de tahminen Eylül ayının ortalarında destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulması bekleniyor.

    iOS 17 alacak telefonlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • iPhone XR
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone SE (2.nesil)
    • iPhone SE (3.nesil)
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max

    Bu içeriğimize de göz atmayı unutmayın: Apple, iOS 17 işletim sistemini tanıttı | İşte tüm özellikleri

    Teknoloji editörlüğü serüvenime, Honor Türkiye bünyesinde yaklaşık 1 yıl boyunca freelance olarak İngilizce'den Türkçe'ye makale çevirisi yaparak başladım. Sonrasında EMY Medya'ya bağlı Hardware Plus'ta editörlük tecrübem oldu. Ardından ShiftDelete.Net'te ve MediaMarkt Türkiye’nin aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend’de çalıştım. Sevdiğim işi yapmaya devam ediyorum.

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