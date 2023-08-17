iOS 17’nin bazı özellikleri hemen yayınlanmayacak

Teknoloji devi Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde, iPhone akıllı telefonların yeni işletim sistemi olan iOS 17 özellikleri ile karşımıza çıktı. iMessage’dan gönderilen sesli mesajları yazılı olarak okuma, FaceTime’da sesli veya videolu mesaj bırakma ve Bekleme Modu başta olmak üzere pek çok yeniliği beraberinden getiren güncellemenin final sürümü Eylül ayında yayınlanacak.

Fakat iPhone sahipleri, bazı özellikleri kullanabilmek için uzun bir süre beklemek zorunda kalabilir. Zira ABD merkezli şirket, iOS 17’nin bütün yeteneklerini aynı anda kullanıcılarına sunmayacağını açıkladı. Apple resmi web sayfasından yayınladığı bildiride, yeni iOS güncellemesi için geliştirdiği bazı işlevleri Eylül ayından sonra, kademeli olarak piyasaya süreceğini belirtti.

Gecikmeli olarak çıkacak iOS 17 özellikleri

Günlük uygulaması

Apple’ın gecikmeli olarak yayınlayacağı ilk özellik, “Yazmak ve hatırlamak için yeni bir uygulama” mottosuyla tanıtılan “Günlük” aplikasyonu olacak. Şirketin “Değerli anları kutlamak ve unutulmaz anıları saklamak için yepyeni bir yol.” olarak nitelendirdiği Günlük uygulaması şu ifadelerle anlatılıyor:

Günlük, özel anları düşünüp yeniden yaşamanın yeni bir yolunu sunuyor.* Hayatınızdaki önemli olaylar veya günlük aktivitelerle ilgili düşüncelerinizi not alın. Tüm kayıtlarınızı fotoğraflar, müzikler, ses kayıtları ve daha pek çok şeyle ayrıntılandırın. Önemli anları işaretleyin ve yeni fikirler edinmek veya yeni hedefler belirlemek için daha sonra tekrar gözden geçirin.