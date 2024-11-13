STALKER 2: Heart of Chornobyl resmi PC sistem gereksinimleri: Kaç GB?

STALKER 2: Heart of Chornobyl için resmi PC sistem gereksinimleri açıklandı. Efsane “S.T.A.L.K.E.R.” serisinin yeni oyunu uzun bir süredir heyecanla bekleniyor. Ukraynalı oyun geliştiricisi GSC Game World tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülecek birinci şahıs nişancı hayatta kalma – korku oyunu için artık geri sayım başladı.

GSC Game World’ün pek çok zorlukla geliştirme sürecini tamamladığı yeni STALKER 2 oyunu ne yazık ki Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan ciddi bir şekilde etkilenmişti. Bu ay oyunseverlerle buluşacak olan yapım, Xbox Series X/S platformlarının yanı sıra PC’de de boy gösterecek. Peki ya STALKER 2: Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler ve oyun kaç GB? İşte oyunla ilgili merak edilen tüm detaylar…

STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri

GSC Game World tarafından aktarılan bilgiler ile birlikte oyunun sistem gereksinimleri netlik kazandı. Oyunu 1080p ve 30 FPS’de çalıştırmak için oyuncuların GeForce GTX 1060 (6 GB) veya Radeon RX 580 (8 GB) ve 16 GB RAM’e sahip i7-7700K veya Ryzen 5 1600X’e ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

Ortalama bir deneyimde 60 FPS’ye ulaşmak için i7-9700K veya Ryzen 7 3700X ve GeForce RTX 2070 Super, RTX 4060 veya Radeon RX 5700 XT’ye ihtiyaç duyulacak. 1440p ve 60 FPS’de ise oyunseverlerin i7-11700 veya Ryzen 7 5800X ve GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 veya Radeon RX 6800 XT ve 32 GB RAM’e ihtiyacı olacak.

STALKER 2 sistem gereksinimleri “Düşük”, “Orta”, “Yüksek” ve “Destansı” olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılıyor. Bununla ilgili ayrıntılara aşağıdan göz atabilirsiniz:

Düşük (1080p / 30fps):

İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB / Intel Arc A750

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB / Intel Arc A750 Bellek: 16 GB

16 GB Depolama: 160 GB SSD

Orta (1080p / 60fps):

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 Super / RTX 4060 / AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 Super / RTX 4060 / AMD Radeon RX 5700 XT Bellek: 16 GB

16 GB Depolama: 160 GB SSD

Yüksek (1440p / 60fps):

İşlemci: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5800X Ekran kartı : Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT Bellek: 32GB

32GB Depolama: 160 GB SSD

Destansı (4K / 60+ fps):

İşlemci: Intel Core i7-13700KF / AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7-13700KF / AMD Ryzen 7 7700X Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Bellek: 32GB

32GB Depolama: 160 GB SSD

STALKER 2, Rusya-Ukrayna savaşının ortasında kaldı

Stalker 2’nin Ukrayna merkezli geliştiricisi GSC Game World geçtiğimiz aylarda YouTube kanalından paylaştığı videoda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle stüdyo çalışanlarının ve ailelerinin derinden etkilendiği ifade edildi. Şirket o dönem şu açıklamayla karşımıza çıkmıştı:

“24 Şubat’ta Rusya, Ukrayna’ya savaş ilan etti. Anavatanımıza roketler, tanklar ve askerler gönderdi. Ülkemiz yeniden hayatta kalmak için savaşmak zorunda kaldı. Görünen o ki özgürlüğün bedeli bu şekilde… Bu video nasıl olduğumuzu soranlara cevabımızdır. Çalışanlarımızın ve ailelerimizin hayatta kalmasına yardımcı olmak için mücadele etmeye çalışıyoruz. Oyunun geliştirilmesi ertelendi. Ama kesinlikle devam edeceğiz. Zaferden sonra. Şan olsun Ukrayna’ya!”

STALKER 2 çıkış tarihi ve satış fiyatı

Savaş nedeniyle birçok kez ertelenmek zorunda kalan ve geliştirici stüdyoya büyük zorluklar çıkaran STALKER 2’nin çıkış tarihi 20 Kasım 2024 olarak biliniyor. Günler sonra piyasaya çıkacak oyun, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak.

STALKER 2’nin fiyatı ise Steam platformunda 42.99 dolar (yaklaşık 1.475 TL) olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun “Deluxe Edition” sürümü 57.99 dolar (yaklaşık 1.990 TL), “Ultimate Edition” versiyonu ise 78.99 dolardan (yaklaşık 2.700 TL) oyunculara sunulacak.

Peki ya sizin STALKER 2’den beklentileriniz neler? Oyunun PC sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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