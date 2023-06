BeReal alternatifi TikTok Now kapanıyor

Geçtiğimiz yılın başlarında ortaya çıkan BeReal uygulaması, yeni bir sosyal medya platformu olarak rakiplerine ilham kaynağı olmayı başardı. BeReal’ın hızlı yükselişiyle birlikte birçok büyük şirket, buna alternatif projeler üretmeye odaklandı. Platformu kopyalayan bu şirketlerden bir tanesi de, kullanıcıların ön ve arka kamerasını aynı anda kullanarak yaptıklarını arkadaşlarıyla filtresiz bir şekilde paylaşma olanağı sunan TikTok Now oldu. Çinli sosyal ağ TikTok’un bu fikri başlangıçta yoğun bir ilgiyle karşılansa da ne yazık ki geleceği uzun olmadı.

Şirket, BeReal rakibi olarak lanse edilen TikTok Now’ın çok yakında kullanımdan kaldırılacağını belirten bildirimler göndermeye başladı. Anlaşılan o ki TikTok’un BeReal’e karşı yaptığı yaptırımlar işe yaramadı.

Kullanıcıların ilgisini kaybeden TikTok Now için yolun sonu geldi

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre bu özellik şirket tarafından geçen yılın Eylül ayında kullanıma sunuldu ve günde bir an yayınlayarak Tiktok üzerinde gerçek ve spontan bağlantılar oluşturmayı amaçlıyordu. En önemli nokta ise şu ana kadar videolar için 10 saniyelik desteği oldu. Ancak şimdi sosyal medya danışmanı Matt Navarra, bir bildirimde geliştiricilerin “TikTok deneyimini güncellediklerini ve TikTok Now’ı durdurduklarını” belirttiklerine dikkat çekiyor.

TikTok is killing its BeReal clone TikTok Now pic.twitter.com/8uPn88HQV4 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 27, 2023

TikTok’un BeReal rakibi TikTok Now uygulaması, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Çin sosyal ağ uygulamasına yerel olarak entegre edilmiştir ve dünyanın diğer ülkelerinden kullanıcıların yeniliği kullanmak için fazladan bir uygulama indirmesi gerekir. TikTok’un sahibi ByteDance, TikTok Now’ın kullanımdan kaldırılmasının nedenini açıklamadı. Fakat The Verge, olası nedenin kullanıcıların ilgisizliği olabileceğine inanıyor.

The Verge, The New York Times tarafından yakın zamanda yayınlanan ve Ekim 2022 ile Mart 2023 dönemleri arasında BeReal’in kullanıcı sayısında yüzde 63 oranında etkileyici bir düşüş yaşadığına işaret ettiği bir raporu öne çıkarıyor. Apptopia’nın verilerine göre bu altı ayda platform yaklaşık 15 milyon kullanıcıdan altı milyon kullanıcıya geriledi.

Platform bu verilerin gerçek olmadığını iddia etse de kullanıcı sayısının şirket tarafından giderek daha fazla alıntılandığını görmek mümkün. Sosyal ağın kullanıcı sayısında meydana gelen bu dikkat çekici düşüşün, yalnızca BeReal’e benzer fotoğraf ve videoların oluşturulmasını entegre eden, ancak günde bir yayın sınırlaması olmayan Instagram ve Snapchat gibi rakipler tarafıdnan yapılan klonlardan kaynaklanmış olması da mümkün görünüyor.