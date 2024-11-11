Instagram’dan birçok kullanıcıyı sevindiren yenilik: Otomatik akış güncellemelerine son

Instagram şimdiye kadarki en can sıkıcı sorunlarından biri olan, uygulama açılır açılmaz önceden yüklü olan içeriğin kaybolmasına neden olan sorunu nihayet çözmeye karar verdi. Artık sosyal ağ, ilginç gönderileri kaçırma hayal kırıklığını önlemek adına yeni içeriği göstermeden önce kullanıcının kaydırmaya başlamasını bekleyecek.

Pek çok kullanıcı için fark yaratacak bu küçük bir değişiklik şimdiden büyük bir ilgi gördü. Bilindiği üzere eski düzende uygulamayı açıp ilginç bir içerik ile karşılaştığınızda, özellikle de bu içerik bir video olduğunda onu geri getirmek neredeyse imkansız bir işti. Instagram’ın mevcut arama sisteminin de belirli bir içeriği bulmak için tam olarak yeterli olmadığı göz önüne alındığında, platformun kullanıcılara getirdiği bu yenilik daha önemli bir hal alıyor.

Adam Mosseri itiraf etti: “Gerçekten can sıkıcı”

Uzun bir süre boyunca birçok kullanıcı Instagram’ın bu davranışının aslında bir hatadan kaynaklanabileceğini düşündü. Belki de Instagram, iOS ya da Android tarafından arka planda çalışan bir işlem olarak engelleniyor, bu da uygulamanın yeniden başlatılmasına ve akışın zorla yenilenmesine neden oluyor diye düşünülüyordu. Gerçekte ise durumun böyle olmadığı anlaşıldı.

Instagram başkanı Adam Mosseri yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde, şirket içinde “rug pull” olarak adlandırılan bu davranışın kasıtlı olarak tasarlandığını açıkladı. Buradaki fikir, yeni içeriği hızlı bir şekilde yüklemek ve bu arada etkileşimi yüksek tutmak için zaten indirilmiş olan bir şeyi göstermek olarak belirtildi.

Bu davranıştaki amaç mantıklı olsa da sonuç birçok kullanıcı için pek de hoş olmadı. İlginç bir içeriği tekrar bulamadan kaybetmek kullanıcı deneyimini geriye sürükledi. Soru-cevap etkinliği esnasında Adam Mosseri, bu davranışın kullanıcılar için gerçekten can sıkıcı olduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Instagram rotasını değiştirmeye ve akışı güncellemeden önce insanların kaydırmaya başlamasını beklemeye karar verdi. Uygulama içinde gezinmeyi iyileştirmek için şirket bu basit ama etkili bir çözümü uygulamayı tercih etti. Geç de olsa alınan bu karar birçok kullanıcıyı sevindirdi.

Elbette ki bu değişiklik Instagram’da büyük bir devrim yaratmayacak. Fakat yine de uygulamayı günlük olarak kullanan kişiler için bu yenilik önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Peki ya siz Instagram’ın bu hamlesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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