Apple, iPhone üretiminin yüzde 25’ini Hindistan’da yapacak

Teknoloji devi Apple, şimdiye kadar iPhone üretimi için büyük oranda önceliği Çin’e tanımıştı. Dünyanın en büyük iPhone üretim tesisi, Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan Foxconn fabrikası olarak biliniyordu. ‘iPhone Şehri’ olarak da anılan bu fabrika, günümüzde halen daha pek çok pazara akıllı telefon tedariki sağlıyor. Fakat şirket, bu konuda önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz haftalarda Çin’deki iPhone fabrikasında büyük bir krizle karşılaşmıştı. Çin’in sıfır Covid yasası ile beraber fabrikada çalışan işçiler, çok zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldıklarını, yemek konusunda kıtlık yaşandığını, maaşlarının ödenmediğini ve hijyen konusunda büyük tavizlerle karşılaştıklarını paylaşarak toplu iş bırakma eylemine imza atmıştı. Haftalar süren eylemlerde çok sayıda kişi yaralanmış, sonucunda ise Çin hükümeti, ülke genelinde uyguladığı kısıtlamaları askıya alarak fabrika çalışanlarını rahatlatmıştı. Şimdilik Zhengzhou’daki fabrikada işler tekrar yoluna girerken; Apple’dan kritik bir hamle geldi.

iPhone üretimi 2025’ten itibaren Hindistan’a aktarılacak

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal önemli bir açıklamayla gündeme geldi. CNBC’nin haberine göre Goyal, Apple’ın iPhone üretiminin yüzde 25’ini Hindistan’a taşımayı planlıyor. Ülkesi adına gururlu haberi vatandaşlarıyla paylaşan bakan, ‘dünyanın en büyük beşinci ekonomisi’ olan Hindistan’ın bu fırsatı iyi değerlendireceğini aktardı.

Piyush Goyal’ın açıklamalarına göre Apple, iPhone üretimi için yüzde 5 ila yüzde 7’lik bir payı Hindistan’a aktardı. Ancak şirket, gelecek hedeflerinde 2025 yılına kadar bu oranı yüzde 25’e kadar çıkarmayı hedefliyor. Apple’dan şimdilik iddialara ilişkin resmi bir cevap gelmedi. Yine de Çin’deki Foxconn fabrikasında yaşanan büyük kriz düşünüldüğünde, iddiaların epey olası göründüğü söylenebilir. Bu adımla birlikte şirket, Çin’e olan bağlılığını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Apple’ın Çin’e olan bağlılığını azaltmak için üretim kapasitelerini geliştirmeyi düşündüğü iki yeni ülke bulunuyor. Bunlardan ilki Hindistan olarak bilinirken, bir diğeri ise Vietnam olacak. Şirket, ABD ile Çin arasında her geçen gün daha fazla artmaya devam eden gerilim nedeniyle böyle bir karar aldı. Öte taraftan ABD’li teknoloji devi, Çin hükümetinin uyguladığı sağlık krizi ve sıfır Covid politikasıyla birlikte Apple’ın tedarik zincirini çeşitlendirmenin şart olduğunu anladı.

2017 yılından bu yana iPhone telefonlar için Hindistan’da montaj çalışmaları gerçekleştiren Apple, şimdiye dek hiçbir zaman burada büyük ölçekli bir üretime imza atmadı. Ancak 2022 yılında iPhone 14 sreisinin piyasaya sürülmesinden beridir şirket, lansmanının duyurulmasının hemen ardından en son modellerini Hindistan’da üretmeye karar verdi. Hindistan pazarındaki potansiyeli gören şirket, ülkede şu an için yalnızca yüzde 5’lik bir pazar payına sahip. Ancak Hindistan’ın yakında Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi unvanına ulaşmaya oldukça yakın olduğu biliniyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook da bunu bir fırsat olarak görüyor ve mevcut pazarda daha fazla hakimiyete ulaşmayı amaçlıyor.