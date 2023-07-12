Apple yeni iOS 17 beta 3 güncellemesini duyurdu

Haziran ayı sonlarında iOS 17 beta 2 güncellemesini yayınlayan Apple, geçen hafta geliştiriciler için iOS 17 beta 3 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise şirket, son güncellemenin yeni bir sürümünü karşımıza çıkardı. Yayınlanan güncelleme, çok yakında beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için sunulacak genel test sürümünden önce lanse edildi.

Yeni Apple güncellemesi, beta programına kayıtlı olan geliştiriciler için birbirinden ilgi çekici özellikler vaat ediyor. Kısa bir süre önce şirket, iOS 16 beta 5 güncellemesiyle karşımıza çıkmıştı. Fakat güncellemenin yeni özelliklerden ziyade daha çok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmelerine odaklandığı görülmüştü. Anlaşılan o ki marka, yeni fonksiyonlarını iOS 17’ye saklıyor gibi görünüyor. İşte son güncellemeyle beraber iPhone cihazlarına gelecek o özellikler…

iOS 17 beta 3 yenilikleri belli oldu

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte Apple Music platformunda yer alan parçalara jenerik atama, yeni iMessage menüsündeki simgeleri tekrar düzenleme ve isim, dosya boyutu ya da son kullanım tarihine göre iPhone depolama kullanımını yönetme gibi bir dizi yenilik getirildi. Buna ek olarak şirket, ana menüdeki “hoş geldiniz” başlığında ince değişikliklere gitti.

iOS 17 beta 3 güncellemesi aynı zamanda Telefon uygulamasının yeni bir sürümünü de karşımıza çıkarıyor. Özel Kişi Posterleri için görsel birtakım düzenlemelere gidiliyor. Kullanıcılar artık gelen aramalarının nasıl görüntüleneceğini diledikleri gibi özelleştirerek kendilerini çeşitli şekillerde ifade edebilme seçeneklerine sahip oluyor.

Kullanıcılar farklı fotoğraf işlemleri, memoji, tipografi renkleri ve yazı tipleri arasından seçim yaparak tamamen yeni bir görünüme ulaşabiliyor. Öte taraftan güncelleme, sadece iki iPhone modelini bir araya getirerek kişilerinizi paylaşmanıza imkan sağlayan NameDrop hizmetini karşımıza çıkardı.

FaceTime hizmetinde kullanıcılar artık müsait olmayan bir kullanıcı aradıklarında, diledikleri zaman dinleyebilecekleri bir sesli ya da görüntülü mesaj paylaşma imkanına sahip olacak. Güncelleme ayrıca uygulamanın artık kalpler, balonlar, havai fişekler ve daha fazlasını içeren Tepkiler özelliğinde bazı küçük değişiklikler sunuyor.

iOS 17 beta 3 yazılımı daha iyi yazma deneyimi elde etmek üzere yeniden elden geçirildi. Cümle düzeyinde otomatik düzenlemeler artık daha fazla türde dilbilgisi hatasını kontrol edecek. Kullanıcılar bir metin yazarken gerçek zamanlı tahmini metin önerilerine de ulaşma şansına sahip olacak.

Artık tüm kelimeleri eklemek ya da cümleleri tamamlamak, boşluk çubuğuna basmak kadar basit olacak. Metin girişini her zamankinden daha hızlı bir hale getirecek. Bunların yanı sıra Dikte işlevi yeni bir konuşma tanıma modeli ile geliştirildi ve artık daha fazla doğruluk garantisi vaat ediyor.

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