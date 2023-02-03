Apple, 2 milyar aktif cihaz ile yeni bir dönüm noktasına ulaştı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yatırımcı konferansı sırasında güncel aktif cihaz sayısını açıkladı. 2 milyardan fazla aktif cihaza sahip olduklarını bildiren şirket, önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını doğruladı. Şirketin kurucusu Steve Jobs’ın ardından Apple’ın başına geçen ve CEO koltuğunda oturan Tim Cook bu önemli başarıyı, tüketici sadakati sayesinde elde ettiklerini belirtti.

Apple aktif cihaz sayısını katlayarak büyütüyor

Apple CFO’su Luca Maestri, yüksek müşteri memnuniyetinin, aynı zamanda şirketten tüm ürün ekosistemini satın almasını sağlayan bir motivasyon taşıdığına inandığını belirtti. Yönetici ayrıca Android platformundan ayrılan ve ilk kez bir iPhone satın alan pek çok müşterinin durumunu da örnek olarak gösterdi. Maestri, Apple’ın yaşadığı bu büyümeyi oldukça tutarlı bulduğunu ifade etti.

Apple yöneticilerinin vurgulamış olduğu bir diğer önemli nokta ise şu anda en çok satan cihazların iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmasıyla birlikte, birinci sınıf akıllı telefonlara olan talebin önemli ölçüde artması oldu.

Apple ilk çeyrek mali raporunu açıkladı

Apple, güncel aktif cihaz sayısıyla ilgili detayların yanı sıra kendi döngüsü içinde yılın ilk çeyreği mali raporunu açıkladı. Paylaşılan veriler, ürün kategorilerinin her birinde elde edilen geliri ortaya koyuyor. Bu verilerden bazılarını iPhone, Mac, iPad, giyilebilir cihazlar, hizmetler, ev ve aksesuarlar olarak görüyoruz.

Apple’ın 31 Aralık 2022’de sona eren döneme ilişkin elde ettiği toplam gelir, 2022’deki ilk mali çeyreğe göre yüzde 5 daha az büyüdü. Böylelikle şirket, söz konusu süreçte 117,2 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Sonuçlara bakıldığında ise şirketin açıkladığı tablolardan birinde, portföyündeki en yüksek satış hacmine sahip ürün olan iPhone’un, son iki yılın ilk mali çeyreğine göre gelirinde yüzde 8’lik bir düşüş yaşadığı görülüyor. Son dönemde cep telefonu hattı firmaya 65.7 milyar dolar kazandırdığı anlaşılıyor.

Bu dönem aralığında Mac, gelirde de düşüş sergiledi ve yalnızca 7,73 milyar dolar gelir elde edebildi. 2021’in aynı döneminde bu oran 10,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da şirketin bilgisayar hattında yüzde 28’lik bir geri çekilme ile karşılaştığı anlamına geliyor. Fakat M2 Pro ve M2 Max işlemcilere sahip yeni MacBook Pro‘nun gelişi ile beraber bu senaryonun tersine dönmesi epey olası duruyor.

Bilgisayar hattındaki düşüşe rağmen Apple, iPad satışlarında iyi bir artış yakalıyor. Çeşitli tasarım ve donanım değişiklerine sahip olan 10. nesil iPad modelinin yanı sıra M2 işlemcili yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro’nun piyasaya sürülmesiyle şirket, tablet hattında yüzde 28 gibi önemli bir artış yakalıyor.

Apple CFO’su Luca Maestri, ‘Hizmetler’ bölümünün tüm zamanların en yüksek gelir rekorunu kırarak 20,8 milyar dolarlık hasılat sağladığını belirtiyor. Zorlu makroekonomik ortama ve önemli arz kısıtlamalarına rağmen firma, burada gelirini artırıyor.