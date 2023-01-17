M2 Pro ve M2 Max işlemcili yeni MacBook Pro tanıtıldı

Apple yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar modelleri ile karşımıza çıktı. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini duyuran şirket, performans canavarı cihazlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında tanıtılan M1 Pro ve M1 Max’in yerini ise M2 Pro ve M2 Max işlemciler aldı.

Yeni MacBook Pro özellikleri

Önceki nesil modeller ile aynı tasarıma sahip olan yeni dizüstü bilgisayarlar, 3024 x 1964 piksel çözünürlük (14 inç) ve 3456 x 2234 piksel çözünürlük kalitesi vaat ediyor. Liquid Retina XDR ekrana sahip cihazlar, HDR’de 1600 nit parlaklık desteği sunuyor. Çentik tasarımıyla karşımıza çıkan cihazlarda ne yazık ki Face ID yüz tanıma teknolojisi yer almıyor.

Yeni MacBook Pro cihazları görüntülü sohbetler için FaceTime HD 1080p kamera ile geliyor. Ultra ince bir tasarımla sunulan cihazların 1,68 cm kalınlığında olduğu belirtiliyor. 120 Hz yenileme hızıyla ProMotion teknolojisi taşıyor.

14 inç ve 16 inçlik yeni MacBook’lar performans canavarı bir deneyim sunuyor

Yeni işlemcilerle gelen MacBook Pro cihazları, Intel işlemcili en güçlü MacBook’lara göre 6 kata kadar daha yüksek bir performans vaat ediyor. 22 saate kadar video oynatma imkanı sunuluyor. M2 Pro işlemcili cihaz, 10 çekirdekli ve 12 çekirdekli sürümlerinin yanında 19 çekirdeğe kadar tümleşik grafik kartlarıyla geliyor. 40 milyar transistör entegre eden donanım, ayrıca 32 GB bellek kapasitesiyle eşleştiriliyor. Şirket, bu işlemcinin M1 Pro’ya göre yüzde 40 daha hızlı olduğunu öne sürüyor. M2 Max işlemcisi ise M2’den 4 kat daha 4 kat daha fazla olan 400 GB/s bant genişliği engelini aşmak için iki kat daha fazla grafik çekirdeği ve 67 milyar transistör barındırıyor.

M2 Pro işlemcili MacBook Pro modeli, performans bakımından şu noktalarda öne çıkıyor:

Motion’da yapımlar ve animasyonlar için render işlemleri, Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’dan yüzde 80’e kadar, önceki nesilden ise yüzde 20’ye kadar daha hızlı yapılabiliyor.

Xcode’da kod derleme işlemleri, Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’ya kıyasla 2,5 kata kadar, önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 25 hızlanıyor.

Adobe Photoshop’ta görüntüler, Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’dan yüzde 80’e kadar, önceki nesilden ise yüzde 40’a kadar daha hızlı işlenebiliyor.

M2 Max işlemciye sahip olan MacBook Pro’da ise şu ayrıcalıklar vaat ediliyor:

Cinema 4D uygulamasında efektler için render işlemleri, Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’dan 6 kata kadar, önceki nesilden ise yüzde 30’a kadar daha da hızlanıyor.

DaVinci Resolve’da renk sınıflandırma işlemleri, Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro’dan iki kata kadar, önceki nesilden ise yüzde 30’a kadar daha hızlı tamamlanabiliyor.

Önceki modeller ile aynı ses sistemine sahip olan yeni cihazlar, altı adet hi-fi stereo hoparlör ve woofer desteği sunuyor. Uzamsal ses özelliğiyle gelen modeller, eski nesillere kıyasla bağlantı hızını iki kata kadar hızlandırmayı vaat eden Wi-Fi 6E bağlantısına izin veriyor. Harici ekran desteği geliştirilen laptoplar; artık 8K @60 Hz ya da 4K @ 240 Hz ekranlara bağlanabiliyor. Üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası sunan cihazlarda bir SDXC kart yuvası ve bir MagSafe 3 bağlantı noktasına alan açılıyor. Öte taraftan modellerde Touch ID düğmesi yer alıyor.

Yeni MacBook Pro’nun Türkiye fiyatları belli oldu

Bugün itibariyle Türkiye’de ön siparişe açılan 14 ve 16 inç Yeni MacBook Pro modelleri, 24 Ocak tairhinde kullanıcılara sunulacak. Cihazların fiyatları ise şu şekilde listelenecek: