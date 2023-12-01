Amiral gemisi katili Xiaomi Civi 4 hakkında ilk bilgiler geldi

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni ürünleri ile hayranları karşısına çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerini piyasaya süren şirket, yakın zamanda yeni üst düzey telefonu olan Xiaomi 14 Ultra’yı da hayranlarıyla buluşturmayı planlıyor. Öte yandan ortaya çıkan son bilgiler, Xiaomi Civi 4 için de geri sayımın başladığına işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda 24031PN0DC koduyla IMEI veritabanında karşımıza çıkan yeni Xiaomi telefonu, iddialara göre önümüzdeki yılın Mart ayında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen model ile ilgili şimdi yeni detaylar geldi. Xiaomi Civi 4 modelinin bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi Civi 4, Dimensity 8300 Ultra’ya sahip olacak

@ZionsAnvin adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi Civi 4, Çin pazarında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 Ultra çipiyle piyasaya sunulacak. Daha önce ortaya çıkan bazı söylentiler, telefonun Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alacağını öne sürüyordu. Ancak cihazın selefi olan Xiaomi Civi 3’ün MediaTek Dimensity 8200 Ultra ile geldiği düşünülürse, son iddialar daha olası görünüyor.

MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 8300 Ultra çipi, TSMC’nin ikinci nesil 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Yüksek bir performans vaat eden çip, aynı zamanda enerji verimliliği ve yapay zeka özellikleri ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Dört adet Arm Cortex-A715 çekirdeği ve dört adet Arm Cortex-A510 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan çipin, selefine göre yüzde 20 oranında daha fazla performans ve yüzde 30’a kadar daha düşük enerji tüketimi sağladığı öne sürülüyor.

Xiaomi Civi 4 özellikleri ile ilgili şimdilik ne yazık ki bilgiler oldukça sınırlı. Söylentilere göre telefon, selefine göre daha gelişmiş bir ön kamera ile hizmet sağlayacak. Arka tarafta ise OmniVision ana kameraya yer verileceği iddia ediliyor. Şirketin cihaz üzerinde çalışmaya devam ettiği söylenirken, şu an için ne yazık ki telefonun resmi çıkış tarihi doğrulanmadı.

Civi serisinin şu anda en güncel modeli olan Xiaomi Civi 3, 6,55 inçlik AMOLED ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyime ev sahipliği yapıyor. 50 MP ana kameraya sahip üçlü kamera setiyle gelen cihazda 16 GB RAM, 1 TB dahili depolama alanı, 4.500 mAh pil kapasitesi ve MediaTek Dimensity 8200 Ultra gibi öne çıkan özellikler yer alıyor.