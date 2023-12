Amiral gemisi katili Xiaomi Civi 4 hakkında ilk bilgiler geldi

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni ürünleri ile hayranları karşısına çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerini piyasaya süren şirket, yakın zamanda yeni üst düzey telefonu olan Xiaomi 14 Ultra’yı da hayranlarıyla buluşturmayı planlıyor. Öte yandan ortaya çıkan son bilgiler, Xiaomi Civi 4 için de geri sayımın başladığına işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda 24031PN0DC koduyla IMEI veritabanında karşımıza çıkan yeni Xiaomi telefonu, iddialara göre önümüzdeki yılın Mart ayında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen model ile ilgili şimdi yeni detaylar geldi. Xiaomi Civi 4 modelinin bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

@ZionsAnvin adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi Civi 4, Çin pazarında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 Ultra çipiyle piyasaya sunulacak. Daha önce ortaya çıkan bazı söylentiler, telefonun Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alacağını öne sürüyordu. Ancak cihazın selefi olan Xiaomi Civi 3’ün MediaTek Dimensity 8200 Ultra ile geldiği düşünülürse, son iddialar daha olası görünüyor.

China bound Xiaomi Civi 4 should be coming with Dimensity 8300-Ultra#XiaomiCivi4 #Xiaomi #XiaomiCivi5 #Dimensity8300 pic.twitter.com/XOHfOitZ3t

— Anvin (@ZionsAnvin) November 28, 2023