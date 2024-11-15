Xiaomi, Vivo, OPPO ve Huawei telefonlarda OneLink ile yeni bir dönem başlıyor

Mobil uygulama pazarında önemli bir adım atıldı. Xiaomi, Huawei, OPPO ve Vivo dosya paylaşımı konusunda OneLink ile güçlerini birleştiriyor. Geliştiricilerin uygulamalarını farklı mağazalarda dağıtmalarına yardımcı olmak için yenilikçi bir hamle olarak nitelendirilen bu gelişme, Android telefon üreticilerinin bir ortak attığı önemli bir adım oluyor.

Dört büyük Çinli markanın bu girişimi, geliştiricilerin Apple dahil farklı üreticilerin uygulama mağazalarıyla uyumlu tek bir URL oluşturmasına olanak tanıyan birleşik bir derin bağlantı sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Peki ya OneLink ne işe yarıyor ve kullanıcılar için neler vaat ediyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

OneLink nasıl çalışıyor?

OneLink’in ana noktası, kullanıcıların sahip olduğu cihaza bağlı olarak otomatik bir şekilde uygun mağazaya yönlendirme yeteneği oluyor. Bu konuda küçük bir örnek vermek gerekirse, mesela bir Huawei kullanıcısı bağlantıya tıklandığında AppGallery platformuna, Xiaomi kullanıcıları ise doğrudan GetApps’e yönlendiriliyor.

OneLink platformu doğrudan bağlantıların yanı sıra uygulamalar için benzersiz QR kodları oluşturma olanağı da sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarına karşılık gelen mağazaya yönlendirilecek kodu tarama şansına sahip oluyor.

Öte yandan OneLink geliştiriciler için uygulamaların dağıtımının karmaşıklığını önemli bir ölçüde azalmayı vaat ediyor. Böylece artık her uygulama mağazası için farklı bağlantılar oluşturup yönetmeniz gerekmiyor.

Platform, daha önce son kullanıcılar için süreci zorlaştıran ara adımları ortadan kaldırarak akıcı bir indirme ve kurulum deneyimi vaat ediyor. Aynı zamanda halihazırda faaliyette ve katılımcı markaların cihazlarını destekleyerek farklı ekosistemlerdeki uygulamaları tanıtmak için istikrarlı bir çözüm ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devleri arasındaki bu önemli ortaklık, farklı mobil platformlar arasında birlikte çalışabilirlik yönünde önemli bir adıma işaret ederek hem geliştiricilere hem de son kullanıcılara büyük oranda fayda sağlamayı amaçlıyor.

Peki ya siz Huawei, OPPO, Xiaomi ve Vivo telefonlarda desteklenecek yeni OneLink hizmeti ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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